Путин и марионетките му пак говорят за Трета световна война заради "нацизъм" (ВИДЕО)

Специални акценти – Путин изрично повтори как "в някои страни историята се пренаписва". Конкретно той посочи Украйна и че "режимът в Киев възхвалява съучастниците на Хитлер, есесовците, и използва терор срещу всички нежелани". Путин добави и, че "в редица европейски страни русофобията се пропагандира като държавна политика", както и че "в балтийските държави десетки хиляди хора са обявени за "нечовеци", лишени от най-елементарни права и подложени на преследване", явно визирайки например промените в Латвия и изискването руските граждани да знаят латвийски език, ако искат да имат разрешение за пребиваване в страната: Латвия ще експулсира руснаци, които не са издържали изпита по латвийски език. Путин вече на няколко пъти специално говори за Латвия и то със зле прикрити заплахи: Путин изнервен до краен предел: Латвия се държи с руснаците като със свине

Не беше обаче само Путин (ВИДЕО) – Лукашенко му пригласяше с твърдение как руската цивилизация е изправена пред предизвикателството да се опази. Далеч по-откровен беше председателят на руската Дума Вячеслав Володин, който направо поднови руската реторика за Трета световна война и то с посочване на имена – той директно каза, че "за ръководството на държавите от НАТО фашистката идеология се превръща в норма. Байдън, Трюдо, Сунак, Макрон, Шолц не само оправдават престъпленията на киевските нацисти, но и спонсорират политиката на геноцид и тероризъм, провеждана от режима на Зеленски. Това е опасен път, който може да доведе до нова световна война. Важно е да се направи всичко, за да не се случи това".

В своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изказва предположение, че Кремъл може да сменя отново идеологическата стратегия – да използва по-простата лъжлива пропаганда, че Русия се бори с геополитическа нацистка сила, а не да залага на опита на Путин да се хареса на рускоезичните на територията на бившия Съветски съюз и Руската империя с идеологията на "Руския свят": Идеите на Дугин са гавра с жадния за свобода руснак: Говори създателят на "Стража" (ВИДЕО)

Същевременно, вече има сериозни подозрения, че режимът на Путин нарочно блокира комуникациите в Якутия – заради бурен протест, причината за който е убийството на руснак, предполагаемо от таджик. На 24 януари министърът на информационното обслужване на Якутия Андерей Суслов публично каза, че "Роскомнадзор" работи "превантивно" и това довежда до проблеми с интернет и комуникациите като цяло, но това положение продължва и до днес без повече обяснения. Всичко това подсказва, че Кремъл усилено се стреми да не допусне разрастване на етническо напрежение в Руската федерация – случаите в Дагестан и Башкирия ясно показаха, че концепцията за "Руски свят" е пробита именно на етническа основа.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Украинските ВВС съобщават в своя профил във Facebook, че тази нощ Русия е изстреляла 8 дрона клас "Шахед" от югоизток, 2 ракети "Искандер-М" в Полтавска област, като стрелбата е дошла от Воронежка област и 3 ракети С-300 в Донецка област. Свалени са 4 от 8-те дрона. "Местните администрации ще докладват за ликвидирането на последствията от балистичния удар. Засега няма данни за жертви", добавят украинските ВВС.

Руският опозиционен телеграм канал ASTRA съобщава, че в промишлен район в Кременчук, Полтавска област е избухнал пожар – заради ракетен удар. Поразено е промишлено съоръжение, но ASTRA няма информация какво точно, само добавя, че няма информация за жертви и ранени. Каналът припомня, че в Кременчук има голяма петролна рафинерия, която няколко пъти беше обект на руски удари, последно в началото на ноември.

Що се отнася до интензивността на боевте, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб тя е леко намаляла – 79 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещите точки са Авдеевка (28 отбити руски пехотни атаки, 17 от които от юг), 14 в направлението "Маринка" (14 отбити руски пехотни атаки при Григоровка и Новомихайловка) и 11 в Лиманско направление (Терно, Ямполовка, Торско и Билохоровка, линия на 10-15 километра запад-югозапад от Кремена).

10/10 for this nade drop. An already disabled and damaged Russian tank burned out and exploded right after. pic.twitter.com/1CfPGkMV55 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2024

(КАРТА) Според анализ на украинския военен наблюдател и о.з. полковник (служил в украинския генщаб) Константин Машовец, руснаците увеличават натиска в Луганска област (линията Терно – Макеевка, към Лиман), като изглежда са пратили още подкрепления. Има украински данни за възобновени сражения и то тежки до Кисловка и руски твърдения, че е превзета Котляровка – това са точки югоизточно от Купянск, на над 20-тина километра и целта е да бъде превзета Ивановка. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в дневния си обзор, че Котляровка е атакувана, а преди това е превзета Табаевка, която се намира източно от Котляровка.

The 60th Mechanized Brigade fighting off Russian attacks in the Kupyansk direction. A Ukrainian tank engages Russian forward positions in an attempt to destroy them. pic.twitter.com/IrW8L1IFgc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2024

(КАРТА) За Авдеевка Машовец предупреждава, че има голяма опасност руснаците да успеят да обкръжат бившата военна авиобаза "Зенит" след пробива при почивен комплекс "Царски лов" - всичко това е в югоизточните покрайнини на Авдеевка. Машовец уточнява, че руската цел е отрязване на път T-05-05, по който върви логистиката за "Зенит", че те вече са на по-малко от километър южно от там и че могат да атакуват и откъм Опитно т.е. от югозапад (долните видеокадри показват успешен украински обстрел срещу руска бронирана техника, стоварваща щурмови групи при Весело, на 3-4 километра южно от Опитно). "Рибар" обаче пише, че украинците се опитват да контраатакуват, но руснаците успешно ги отблъскват - а : Позната руска рецепта за Украйна: Готви се лъжа с подправка "трагедия"? (ВИДЕО)

The 110th Brigade shares video of repelling the Russian attack and destroying a column of AFVs on the Avdiivka fronthttps://t.co/d4jNYjsltI pic.twitter.com/fCB6T7VLwT — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 27, 2024

Avdiivka... Despite the heavy ongoing battles, people still live there. You can't imagine how tough the conditions are. Completely reliant on rescuers and emergency services. pic.twitter.com/vK1Mu4PZH8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2024

При Новомихайловка и Григоровка (югозападно от град Донецк, Авдеевка е на северозапад), въпреки големите руски усилия, още няма решителен пробив:

Perun Group of the 79th Brigade clears the approaches to Novomykhailivka, Donetsk region, from abandoned Russian equipmenthttps://t.co/iRkbVLMvKP pic.twitter.com/47jMSVW2tH — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 27, 2024

Интересна информация има за Бахмут – руският инструктор на отряди "Щурм Z" Святослав Голиков твърди, че Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) изобщо не е удобен плацдарм за атака на Часов Яр, каквато опорна точка се налага от руската военна пропаганда. По думите му, Богдановка е разположена в низина, пълно е с блата, а украинците държат околните височини и могат да обстрелват точно дори от Часов Яр, на 10-15 километра западно от селището. Голиков е категоричен, че местоположението на Богдановка е рай за украинските артилеристи и че "Щурм Z" не искат да продължават да атакуват за пълното превземане на селцето именно защото е особено подходящо защитаващата се украинска армия да го превърне в поредната месомелачка за руснаците. Той призовава за разум от страна на руското военно командване и да се спрат опитите за превземане на Богдановка и атака оттам към Часов Яр (препратка и английски превод на думите на Голиков – ТУК). Руският пропагандист и военен кореспондент Семьон Пегов отчита в обзора си руски напредък в Богдановка, както и при Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), но за Ивановско "Рибар" пише, че имало леко разширение на зоната на контрол и консолидация на позиции в гористата местност на изток от селото.

На източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон), Машовец обобщава – дори при силно завишената руска оценка, че там има около 2 батальона украински войници, руснаците имат в пъти повече сили и въпреки това предмостието не пада.

Magyar publishes footage of a massive explosion of a Russian ammo stock in Krynky on 27 January, saying "Worms will have no ammo to shoot tonight".https://t.co/AClvqohDFr pic.twitter.com/DabzQO7Gkl — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 27, 2024