Позната руска рецепта за Украйна: Готви се лъжа с подправка "трагедия"? (ВИДЕО)

Неяснотата какво точно е имало на борда на самолета и кой в крайна сметка го свали – украинската армия или приятелски огън, остава. Случаят напомня изключително много на свалянето на полет MH17 и това, което се роди на фронта на пропагандата с усилията на Кремъл след това, но с една голяма разлика - при MH17 имаше кадри, показващи човешки останки, сега такива още не са показани.

Ключовата новина, която остана повече извън информационния поток и е една от податките, че Кремъл заработи много активно на фронта на пропагандата – съобщение от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, че Русия е поканила представители на Червения кръст на мястото на катастрофата. Нищо такова обаче не беше потвърдено от руска страна. Вместо това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че трябвало да има международно разследване, което "да разгледа престъпленията на киевския режим" - след като украинският президент Володимир Зеленски призова за международно разследване на случая, за да няма съмнения какво точно се е случило: Зеленски: Русия си играе с живота на украинските военнопленници (ВИДЕО). Предвид серията от сутрешни новини по темата в изцяло контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС е видимо, че основният курс на действие на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин е да се сочат Украйна и Зеленски като виновни за избиването на десетки украински военнопленници.

Още вчера (24 януари) председателят на военната комисия в руската Дума Андрей Картаполов заяви, че Украйна нарочно е свалила самолета, като е знаела, че там има украински военнопленници, отбелязва американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната (ISW) в дневния си обзор. Зам.-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев обяви, че вътрешни политически борби в Украйна са довели до свалянето на Ил-76. Руският военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, побърза тази сутрин да препубликува твърдение как имало пълна проверка на списъка с хора на борда на самолета и всичките 65 имена на украински военнопленници са потвърдени, не било вярно, че има имена на хора, които вече са разменени в миналото. Публикивани са и списъци с имената на украински военноплениици. Само че твърдението е на маргинален руски телеграм канал, който няма дори 5000 последователи – Wartears, който беше изрично посочен в публикация на Voice of America от края на август, 2023 година като пример за руски платформи, крадящи лични данни на украински войници и роднините им с цел емоционален натиск и създаване на нагласи против украинските власти: 100% лъжа: Бивш украински военнопленник обясни защо в сваления Ил-76 не е имало пленници (ВИДЕО)

The crash of IL-76 near Belgorod. The main information about the crash, as well as the reactions of the two sides and analysts.



An IL-76 military transport plane crashed around 11:00 a.m. Moscow time in the Belgorod region. All on board were killed, regional governor Vyacheslav… pic.twitter.com/4O8F2d0r0g — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024

Станаха известни имената на трима пилоти на Ил-76, след като пред руски журналисти това беше потвърдено от техни роднини. Това са 36-годишният командир на самолета Станислав Беззубкин, навигаторът Алексей Високин и 38-годишният бордови инженер Андрей Пилуев. Те са служили в 117-и военнотранспортен авиационен полк, базиран в Оренбург.

Journalists of the project "Schemes" have identified the names of the crew members of the Russian IL-76 airplane that crashed this morning in the Belgorod region



The deaths of at least three of them have been confirmed by their relatives - they are 36-year-old airplane… pic.twitter.com/Ft6wR93wsi — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Сутрешната сводка на украинския генщаб отново показва продължение на лекото затишие в бойните действия - само 58 бойни сблъсъка по целия фронт, като единствено при Авдеевка има двуцифрено число руски пехотни атаки: отбити са общо 12 по украинските данни.

Destroyed Russian equipment in Krynky, left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/BpSW6jeIVd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 24, 2024

Специално за Авдеевка, украинският военен анализатор и о.з. полковник (служил е в украинския генщаб) Константин Машовец твърди, че украинците успешно са контраатакували на няколко ключови места. Първо – северно от Бердичи, напредващи руски формирования са върнати обратно към жп линията до Степово (3 километра северозападно от Авдеевка). Отделно – южно от Новокалиново украинците също са изтласкали, макар и леко, руските части – пак към жп линията в участъка ѝ в село Красногоровка.

Специално за югоизточна Авдеевка Машовец изрично посочва, че украинската армия е контраатакувала успешно и е разширила зоната си на контрол при ПВО базата "Зенит" – нещо, което руски източници признаха с половин уста още вчера сутринта: Нови руски висоти: Строим наш морал. В Авдеевка украинците контраатакуват (ВИДЕО). В днешния сутрешен обзор руският военен кореспондент и пропагандист Семьон Пегов твърди, че през изминалото денонощие руснаците си върнали редица позиции в този участък, но сега имало сериозна опасност за тях: "Сега могат да възникнат проблеми – руските части са пробили твърде тесен и в същото време дълъг коридор в отбраната на противника". "Рибар" буквално мълчи за Авдеевка в днешния си обзор – има едно изречение, че украинците активно атакуват в югоизточната част на града с подкрепа на дронове, за да си върнат изгубените позиции, без коментар за резултата от тези действия.

За Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк, Авдеевка е на северозапад) Машовец посочва, че поради прекомерна амбиция на руското командване е довела до неуспех при атаката от юг – защото не са били добре укрепени превзети позиции на висок терен и прибързано руснаците тръгнали в нова атака, а това е позволило на украинците да се справят и да ги върнат буквално в изходна точка. На североизток, украинската армия също изтласка предните части на 155-та бригада на руската морска пехота и на 255-ти руски мотострелкови полк, констатира украинският анализатор.

За Лиманското направление и при Бахмут Машовец също има новини – никакъв руски напредък в Лиман, но при Бахмут руснаците вече са елиминирали заплахата украинците да пробият магистралата Бахмут – Горловка и да създадат сериозни проблеми. На северозапад, в Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) руснаците са успели да се укрепят в североизточната част, но при Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) руските части са отстъпили някои позиции, казва Машовец. "Ситуацията е доста напрегната, тъй като врагът атакува не само на запад и северозапад от града, но също така доста активно извършва атаки и щурмови операции на юг от Бахмут. В момента те по същество, почти по цялата дължина на този участък (Клещеевка – Андреевка, 7-10 километра юг-югозапад от Бахмут), успяха да възстановят своята линия на отбрана с железопътен транспорт", констатира украинският военен експерт. А Семьон Пегов казва, че няма значителна промяна на сиутацията – руснаците атакуват при Клещеевка и Ивановско, както и че руските атаки при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) нямат успех за пореден ден.

Предвид факта, че в направлението Велика Новоселка – Бердянск отдавна няма особени новини, за отбелязване е, че Машовец посочва следното: украинската армия е постигнала тактически успех, като е изтласкала с около 150 метра най-предните руски военни части в района на село Заветно желание. Това подобрява защитата на Урожайно – на 9 километра южно от Велика Новоселка. Има и данни за украински тактически напредък при Червоне (КАРТА)

Доста забавно съждение има и в по-горе цитирания обзор на "Рибар" - че при последната масирана руска ракетна атака срещу Украйна били обстреляни складове с ракети Storm Shadow на военното летище в Староконстантиновка и констатация: "Все още не е възможно да се спрат излитания на носещи ракети Storm Shadow самолет".

За финал - видео какви кварири се предлагат в Мариупол, пример за "красотите" на руския свят: