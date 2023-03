Путин изненадващо посети Севастопол, Гиркин го определи за "кретенизъм" (ВИДЕО)

При изненадващата визита в черноморския пристанищен град Севастопол Путин посети училище по изкуствата, придружен от местния губернатор Михаил Развожаев, показваха кадри на руската държавна телевизия.

ТАСС предаде, че Путин лично е карал автомобила, с който пристигна в Севастопол. ВИДЕО може да видите ТУК.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea



Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea



Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e