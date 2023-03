ЧВК Вагнер заплаши местната власт в малък руски град (ВИДЕО)

Първоначално е имало разрешение, но впоследствие местната администрация казала, че вече няма места в гробището и освен това се руши имиджа на града като добро място за почивка – заради медийните отзиви за погребенията. Това обаче предизвика реакции от Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер – вагнеровците наричат местните чиновници "твари" и "нацисти" и се заканват, че ще дойдат да си разчистят сметките с тях.

