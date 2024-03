Ракетна атака срещу Украйна, Русия изстреля "Кинжал" по Киев (ВИДЕА и СНИМКА)

В официалния канал в Телеграм на украинските ВВС има поредица от съобщения – малко преди 1:00 часа през нощта е първото, с предупреждение за вдигнати във въздуха от руснаците 9 стратегически бомбардировача Ту-95. А малко преди 3:00 часа през нощта е и първото конкретно предупреждение за изстреляни крилати ракети – първите предупреждения за опасност касаят Донецка, Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. Има съобщение и за ракети Х-59, летящи към Черниговска област.

Впоследствие уточненията са за ракети, летящи по курс Чернигов – Киевска област – Житомир – Ровно. А в 5:00 сутринта има конкретна информация за изстреляни ракети "Кинжал" по Киев, като информацията е за две такива серии от изстрелвания. * Впоследствие се появи информация от украинските ВВС - 2 балистични ракети, като има данни, че са или "Искандер-М", или KN-23, или "Кинжал" т.е. още не е напълно ясен моделът, както и 29 ракети Х-101/Х-555 - всичките са свалени. "Ракетите дойдоха от север, основната посока на удара е Киев. Всички вражески ракети са свалени в Киевска област", добавиха украинските ВВС. Има и нова обявена въздушна тревога за атака срещу Харков - официално съобщение се появи в канала в Телеграм на украинските ВВС в 7:11 часа.

Според първоначалната информация, заради паднали отломки в Киев са пострадали 8 души. Кметът на Киев Виталий Кличко обаче актуалира информацията в канала си в Телеграм и съобщи за 10 пострадали. Шестима са ранени в район "Шевченко", още четирима – в "Святошинск". Двама от ранените са хоспитализирани. Пак по информация на Кличко, има паднали отломки в детска градина - в Святошински район, в жилищни сгради, както и в промишлено предприятие в район "Подолски", плюс уцелена трансформаторна станция.

Consequences of the fall of fragments of shot down Russian rockets in the Shevchenkivskyi and Podilskyi districts in Kyiv.



An 11-year-old girl and a 38-year-old man were hospitalized. In total, 10 people got wounded. pic.twitter.com/1H4LDhHBYm