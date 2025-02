Изненадващо, талибаните са терористи и са забранени в Русия. Поради санкциите е много трудно да се доставят стоки до Русия и затова има така наречения „паралелен внос“, пише NEXTA. Русия купува широка гама стоки от Афганистан, включително газирани напитки, произведени в местния завод на Coca-Cola, каза руският посланик в Афганистан Дмитрий Жирнов. Сред основните доставени продукти са сушени плодове, стафиди, зеленчуци и грозде. В допълнение към селскостопанските продукти, които съставляват по-голямата част от вноса, в Русия се доставят подправки, енергийни напитки, лечебни билки и традиционни котли за пилаф. Още: Coca-Cola официално напуска руския пазар

Russia buys Coca-Cola from the Taliban



Surprisingly, the Taliban are terrorists and are banned in Russia.



Due to sanctions, it is very difficult to deliver goods to Russia and therefore there is a so-called “parallel import”.



Russia buys a wide range of goods from Afghanistan,… pic.twitter.com/S56yXUEfxh