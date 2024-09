Русия с контраатака в Курска област, Байдън даде надежда за ATACMS (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като Иран прати балистични ракети на Русия и Западът обяви санкции, сега излязоха и повече детайли за помощта на Китай за военната машина на диктатора Владимир Путин.

Москва и Пекин продължават да търсят различни пътища за военнотехническо сътрудничество. Заместник-държавният секретар на САЩ Кърт Кембъл заяви пред Politico на 10 септември, че Китайската народна република (КНР) оказва на руската отбранителна промишленост „много съществена“ подкрепа в замяна на секретни руски военни технологии. Той подчерта, че Китай не просто доставя продукти с двойна употреба на Русия, а полага „значителни усилия (...) да подпомогне поддържането, изграждането и диверсификацията на елементите на руската военна машина“.

Кембъл предупреди, че в замяна Москва изпраща на Пекин защитени технологии за подводници, авиоконструкции и ракети, които преди това Русия не е желаела да споделя с Китай.

Още: Зеленски: Ще консолидираме света за твърд отговор на подстрекаването на войната (ВИДЕО)

Официални представители на КНР продължават да отричат подкрепата си за руските военни усилия и твърдят, че Китай остава „безпристрастен“, когато става въпрос за руската война в Украйна, въпреки че Западът често съобщава за материалната подкрепа на КНР за руската отбранителна промишлена продукция и способностите за геопространствено разузнаване, пише в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Съобщенията за по-пряка подкрепа на Китай за Русия идват на фона на ръководените от Москва международни военноморски учения „Океан-2024“, които в момента се провеждат в Тихия и Северния ледовит океан и Средиземно, Каспийско и Балтийско море с участието на три кораба, още един плавателен съд и 15 самолета на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК). Издирваният от съда в Хага руски диктатор Владимир Путин обяви началото на „Океан-2024“ на 10 септември и обвини САЩ, че оказват натиск върху Русия и КНР, което налагало провеждането на съвместни военноморски учения. В момента силите на НОАК и на Русия провеждат и съвместното учение за стратегическо сътрудничество „Север/Взаимодействие-2024“, състоящо се от учения на военновъздушните и военноморските сили в Японско и Охотско море, както и съвместно морско патрулиране в Тихия океан.

Байдън призна за далекобойните оръжия, Тръмп не казва иска ли победа за Украйна

На 10 септември президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че президентската администрация работи по отмяната на ограниченията върху възможността Украйна да използва американски оръжия за нанасяне на удари по военни обекти на територията на Русия. Той издаде единствено, че офисът му „работи по този въпрос в момента“, в отговор на въпрос дали САЩ ще отменят лимитите, забраняващи на Украйна да използва оръжия с голям обсег на действие по Русия.

Преди това държавният секретар Антъни Блинкен обяви, че САЩ и Великобритания ще обсъдят заедно дали да позволят на Украйна да използва ракетите ATACMS и Storm Shadow по военни обекти в Руската федерация: САЩ и Великобритания ще разрешат на Киев удари по Русия с далекобойни ракети? Първи индикации (ВИДЕО).

Joe Biden is going to discuss with the British prime minister on Friday the authorization for Ukraine to hit Russian Federation with long-range weapons. This was announced by US Secretary of State Anthony Blinken. pic.twitter.com/D1JEZ1RAxy — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2024

Конгресмени републиканци, начело с Майк Търнър - председател на Комисията по разузнаването в Камарата на представителите - призоваха Байдън незабавно да отмени всички ограничения върху използването на американски оръжия от страна на украинската армия.

Republican congressmen, led by Mike Turner, chairman of the House Intelligence Committee, have urged President Biden to immediately lift all restrictions on Ukraine's use of American weapons. pic.twitter.com/wfSYMhoWFX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2024

Дебатът между кандидатите за президент на САЩ Доналд Тръмп и Камала Харис, състоял се в ранните часове на 11 септември българско време, донесе новината, че бившият държавен глава отказва да каже иска ли победа за Украйна във войната: "Дебатът Харис-Тръмп": Основни моменти и взаимни обвинения (ВИДЕА). Модераторът го попита дали той желае победа за Киев, а Тръмп отвърна, че иска "войната да приключи". Попитан в интерес на САЩ ли е Украйна да победи, отговорът му беше: "Смятам, че е в интерес на Съединените щати да сложат край на тази война". Преди дни той за първи път даде някаква конкретика по плана си как смята да сложи точка на военните действия "в рамките на 24 часа". Камала Харис пък заяви, че Тръмп „ще предаде Украйна в рамките на 24 часа след като спечели изборите“ през ноември.

Русия контраатакува в Курска област

Най-важната новина от фронта е, че руските сили контраатакуват в Курска област, където украинците предприеха трансгранична офанзива през август. Според украински източници районът под контрол на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Коренево е вече по-малък. На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че руснаците свободно се придвижват към Снагост - на юг от Коренево и една от западните точки на украинската офанзива.

Още: BILD: Украйна е в катастрофална ситуация с резервните части за западната артилерия (ВИДЕО)

На кадрите се вижда как руски части от 51-ви гвардейски въздушнодесантен полк започват атака с бронирана техника на село Снагост, напредвайки със значително количество оборудване. Според руски източници нападението е започнало от север. Резултатът все още не е ясен.

Situation in the Kursk region as of today.



➡️Area under AFU control near Korenevo is reduced. Video footage shows Russians freely moving towards Snagost'.

➡️According to Russian sources, more attacks are underway towards Gordeevka (border crossing) and Vnezapnoe and Apanasovka. pic.twitter.com/CsFIaufCsh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2024

Действително ситуацията на левия фланг на украинците в Курска област се е влошила, пише украинската мониторингова група DeepState. Руснаците са започнали активни щурмови операции, като транспортират бронирани машини първо през река Сейм, а след това и през по-малки реки, се казва в доклада. Отбелязва се, че поредната атака на Русия е осъществена откъм Коренево, което наскоро беше загубено, и се посочва, че руснаците наистина са се преместили към Снагост.

⚔️ Рух броньованої колони кацапів з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії в останній



📋 Ситуація уточнюється.



📍 https://t.co/4RvC1aOEWq pic.twitter.com/fA7RRQE1x0 — DeepState UA (@Deepstate_UA) September 10, 2024

Според руски източници се провеждат още атаки към граничния пункт Гордеевка (още на юг от Снагост), Внезапно и Апанасовка.

Популярният руски пропаганден военен канал "Двама майори" описва ситуацията така: "В Курска област руската армия започна контранастъпление по западния фланг на вражеското проникване, като намали зоната на контрол на украинските въоръжени сили в близост до държавната граница. Подразделенията на 51-ви парашутен полк, 155-та бригада морска пехота, с подкрепата на авиацията и артилерията, успешно напредват край населените места Гордеевка, Внезапно, Викторовка, Бяхово, Снагост, Апанасовка, а за Викторовка се водят сражения. В същото време врагът остава активен през деня в Суджанския район, където се водят контрасражения край Черкаска Конопелка, Камишевка, Мареевка и Борки". Това твърди и каналът "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Още: От 4 до 12-годишни: Все повече деца стават жертви на завърналите се руски "герои" (СНИМКИ)

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

През изминалото денонощие интензивността на сраженията по фронта в Украйна се е понижила до 131 бойни сблъсъка (спрямо 167 за предходните 24 часа) - според сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 11 септември. Руснаците са хвърлили 94 въздушни бомби КАБ по украинска територия.

След като в предходното денонощие Кураховското направление беше "най-горещият" сектор на фронта, сега това отново е Покровското - съответно 32 и 29 руски пехотни атаки за 24 часа. Целта на руснаците е да превземат Селидово, съединявайки двете направления, и така да си подсигурят южния фланг за атака към град Покровск.

(КАРТА) Град Курахово също е застрашен, особено след като последната съпротива на ВСУ в Красногоровка бе сломена от руските сили. Сега те се придвижват на запад към триъгълника Кураховка-Хостре-Курахово.

(КАРТА) Що се отнася до Покровското направление, руснаците навлизат в Гродовка, превземайки по-голямата територия от източната част на града. Много е вероятно украинските сили да са се оттеглили зад река Журавка, използвайки я като естествена защитна бариера, твърдят украински източници. Гродовка се намира източно от Покровск - почти фронтално.

(КАРТА) Във Времеевското направление, където е Угледар, вече е ясно, че руснаците са превзели Водяне - селището се намира североизточно от града, в непосредствена близост. През изминалото денонощие е имало две руски атаки по посока Угледар, пише Генералният щаб на украинската армия.

В Лиманското направление е имало 20 руски пехотни атаки, в Купянското - 13, в Торецкото и Северското - по 9, в Краматорското - 5.

Още: Кремъл отказва добронамерени преговори с Киев, московчани усетиха в какво ги вкара Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Soldiers from the 3rd Assault Company of the 21st Separate Infantry Battalion "Sarmat" directed an airstrike, possible GBU-39, on Russian positions in the northern outskirts of Chasiv Yar. pic.twitter.com/I9mQ84bfc3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2024

Още: Издирван от съда в Хага руски командир е заповядал удара по детската болница в Киев (СНИМКИ)

Тази нощ Русия е изстреляла по Украйна 25 ирански дрона клас „Шахед“, балистична ракета „Искандер-М“, две ракети С-300 и шест ракети Х-31П, съобщават Украинските военновъздушни сили. Твърди се, че 20 дрона са били свалени, а други 5 са били "загубени" - вероятно поради електронно заглушаване.

Междувременно украинска управляема бомба била свалена в Курска област, съобщи ръководителят на региона Алексей Смирнов.