Русия засипа Украйна с дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Според официалните данни, руснаците са изстреляли 48 дрона клас "Шахед" и са свалени 41. Атаките идват отново и от север, и от юг - от Курска област и от Крим (нос Чауда), казват украинските ВВС.

Снощи и през нощта в Украйна имаше обявена въздушна тревога в Одеска област, а в Хмелницка област е стреляла ПВО.

Ukrainian air defense forces shot down 41 of 48 Shahed drones in a massive drone attack. pic.twitter.com/e5E9FtIOjv