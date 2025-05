Руската армия днес: Оценки за боеспособността ѝ и нов метод да се воюва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия вероятно е в състояние да успява да набере достатъчно войници, за да компенсира загубите си на фронта в Украйна, както и да увеличава армията си там, но става въпрос за лошо подготвени кадри и това пречи да се повиши качеството и силата на руската армия. В момента един новобранец в руската армия получава средно само около месец подготовка, преди да бъде хвърлен в боя – а руската стратегия остава тази на пушечното месо: слабо подготвени войници се хвърлят в щурмове с цел максимално възможен натиск върху Украйна и чрез това натиск на полето на дипломацията и срещу Запада. Това гласи оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) предвид вчерашните твърдения на руския диктатор Владимир Путин, че Русия вече успява да набере по 50 000 – 60 000 войници месечно, научете подробности в този материал: Зеленски забрани преговори с Путин и Русия: Президентът на Украйна развенча руската опорка (ВИДЕО)

Русия обаче вероятно превръща в абсолютен приоритет набирането на войници не само заради войната в Украйна, но и заради желанието на Путин Руската федерация да може да се противопостави на НАТО и то в рамките на активен военен конфликт, пише още ISW. Главнокомандващият американската армия в Европа генерал Кристофър Каволи вече коментира, че руската армия се обновява по-бързо, отколкото западните оценки сочеха, че е възможно предвид големите ѝ загуби в Украйна.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание и на съществена промяна в тактиката за щурмове на руската армия от гледна точка нов тип военнно дело – използването на мотори и по-леки превозни средства за атаки. Идеята – десантчици да могат по-бързо да минават през открито пространство (т. нар. kill zone т.е. зона на смъртта), за да избегнат удари с FPV дронове, както и насрещен артилерийски огън. Освен че моторите и леките превозни средства са по-маневрени, те всъщност създават още едно неудобство за защитаващите се – повече цели, които трябва да бъдат неутрализирани. Новата руска военна доктрина вече изисква всяка щурмова рота трябва да има до 30 мотоциклета и до 20 АТВ-та, както и до 6 бъгита. Това обаче не значи, че руското военно командване е накарало армията да мине изцяло на леки превозни средства – пехотните атаки все още се правят предимно по комбиниран модел, с използване на по-лека и по-тежка техника. "Противникът очевидно много упорито търси и се опитва да намери най-ефективните начини (методи) за повишаване на ефективността на своите атакуващи/щурмови действия. С други думи, той се опитва да се учи и да се промени. И за това си струва да се замислим", обобщава Машовец.

На този фон – още не е ясно кой ще влезе в руската делегация, която ще отиде в Истанбул за мирни преговори с Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че делегация ще има и тя ще чака украинската страна на 15 май. The Washington Post публикува материал на база данни от бивш служител на Кремъл, че делегацията ще бъде водена от руския външен министър Сергей Лавров и главния съветник на Путин Юрий Ушаков. От американска страна идват държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалните пратеници на Доналд Тръмп за Близкия изток и Украйна Стив Уиткоф и Кийт Келог. Тръмп също заяви готовност да дойде в Турция, ако е сигурно, че Владимир Путин ще дойде:

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov: "The Kremlin has not yet revealed the composition of Russia’s delegation for talks in Istanbul. The Russian delegation will be in Istanbul on Thursday, waiting for the Ukrainian side." pic.twitter.com/hPoUM1Wiy0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2025

Същевременно Келог потвърди, че са водени разговори с Великобритания, Франция, Германия и Полша за разполагане на техни войници западно от река Днепър т.е. не по линията на контакт на активния контакт сега, за да осъществява мониторинг при евентуално споразумение за спиране на огъня. Полша обаче реагира моментално и каза, че няма да праща войници в Украйна – Още: Полски миротворци в Украйна в плана на САЩ: Варшава отрече (ВИДЕО)

📢The U.S. is discussing the deployment of British, French, German, and Polish forces west of the Dnipro River



The Kremlin had earlier stated that it would not support such an arrangement in the context of resolving the war in Ukraine. pic.twitter.com/Ch78YRRv6V — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Активността на военните действия на фронта в Украйна почти не се променя на дневна база. По украински данни за денонощието на 13 май е имало 163 бойни сблъсъка, с 3 по-малко спрямо 12 май. Руската армия е хвърлила 138 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. 3 по-малко на дневна база. 34 от КАБ-овете са хвърлени на руска територия, в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5000 изстреляни снаряда т.е. с 400 по-малко на дневна база. Използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе са почти 3000 т.е. почти няма промяна на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Има известно намаление на активността на руската щурмова авиация, коментира Дмитро Запорожец, говорител на украинското командване "Луганск":

Despite May 9, Russia's assault actions didn't decrease, but they reduced the use of aviation.



According to Tactical Group Luhansk spokesperson Dmytro Zaporizhets, the only thing Russia refrained from during the so-called "ceasefire" was tactical aviation and Shahed drone… pic.twitter.com/8nApV9TDF0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2025

Най-много руски пехотни атаки отново е имало в Покровското направление – 54 спрени руски атаки там по украински данни. Още цели 30 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление, на широк фронт, по линията на селата Богатир, Константинопол, Шевченко (от югозапад на североизток). 29 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в Курска област – 12 руски пехотни атаки. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", изрично посочва, че на границата между Курска и Сумска област руснаците настъпват към Биловод (Беловод) и Локня и има места, където руската армия се е установила твърдо. Това казва и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в дневния си обзор, а ISW също потвърждава за руски напредък към Биловод на база геолокализирани видеокадри в обзора си.

Специално за Новопавловското направление, "Офицер+" пак пише, че село Богатир е на ръба и руснаците почти изцяло са го превзели. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, изчислява, че 70% от Богатир е под руски контрол, както и че Котляровка е изцяло превзета т.е. важна точка на южната дъга на Покровск, от която може да продължи разтеглянето на фронта на запад към Днепропетровска област.

И "Рибар", и "Два майора" пишат за руски напредък по пътя Н-20 към Константиновка, югозападно от Торецк, в подстъпите към Романовка. Това все още са позиции на двуцифрен брой километри от Константиновка. За сметка на това украински части продължават да достигат до нови позиции в западната част на Торецк, има геолокализирани видеокадри на руски обстрели по напредващи украински войници:

Съгласно данните на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 145 дрона клас „Шахед“ и безпилотни летателни апарати-примамки, както и 1 балистична ракета „Искандер М“/КН-23. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 80 дрона, още 42 са приземени с електронно заглушаване т.е. 23 дрона са преминали през украинската противовъздушна отбрана. От руска страна има информация за успешна атака с дронове срещу окупирания от тях украински град Токмак:

🇺🇦 Temporarily occupied Tokmak, Zaporizhzhia region: Russians are complaining about a drone attack. pic.twitter.com/SbvRcIb5Ti — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2025