Зеленски забрани преговори с Путин и Русия: Президентът на Украйна развенча руската опорка (ВИДЕО)

"Това е руска опорна точка - че не мога да преговарям с Путин (защото съм издал указ)". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция. Той развенча мита, че е забранил с указ да се преговаря с руския диктатор Владимир Путин и с Русия.

Просто казано и то за пореден път обяснено - указът на Зеленски, който усилено се ползва от кремълската пропаганда, включително в българското пространство на социалните мрежи, забранява на друг, освен него, да води преговори.

"Никой освен мен не може да преговаря за суверенитета, териториалната цялост и нашия курс на Украйна. Според Конституцията на Украйна това са моите права и задължения. Аз представлявам интересите на нашата държава. Издадох указ, за ​​да попреча на хора като Новинский и Медведчук (бел. ред. - кумецът на Путин: Размяна на пленници: Украйна освободи 55 руснаци срещу бойци от полка "Азов" (СНИМКИ) да водят преки разговори с Путин. Идеята, че трябва да отменя нещо, е чисто руска опорка. Аз сам себе си не се ограничавам":

Zelensky: "This is Russia's narrative — that I can't negotiate with Putin. No one but me can negotiate on Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and our course. According to Ukraine's Constitution, these are my rights and duties. I represent our state's interests. I issued…

"С Путин съм готов да се срещна, други формати на разговор в Истанбул не са обсъждани. Всяка среща трябва да доведе до резултати. Отговорих на това, което се каза в медиите както от САЩ, така и от Русия. Европа реагира по подобен начин. Готов съм за среща. Все още не сме изследвали други формати. Да, няма да съм сам, но ключовият въпрос е какво е предложено", добави Зеленски:

⚡️ Zelensky: "I'm ready to meet with Putin, but other formats for talks in Istanbul haven't been discussed yet."



"Any meeting must lead to results. I've responded to what's been said in the media by both the US and Russia. Europe has reacted similarly. I'm ready for a meeting.…

Путин си мълчи за мир и лъже за войната в Украйна

Междувременно, вместо да каже дали ще дойде в Турция, след като сам предложи на 15 май там да почнат преговори за мир, руският диктатор продължава да сипе пропагандни опорки. На поредното заседание с руското правителство той обяви, че в руската армия "доброволно" влизали по 50 000 - 60 000 войници месечно, докато Украйна правела "скрита принудителна мобилизация", отвличала "хора от улицата" и дори така пращала в армията си месечно само по 30 000 души:

😉Putin claims that the number of people willing to go fight in the war against Ukraine has doubled



Yeah, sure — we totally believe that!

In the second video, you can see one of those so-called "volunteers" in action.

