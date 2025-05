Полски миротворци в Украйна в плана на САЩ: Варшава отрече (ВИДЕО)

Съединените щати обсъждат разполагането на военни от Великобритания, Франция, Германия и Полша като миротворци в Украйна. Според плана му, те трябва да бъдат разположени западно от река Днепър. Това обяви специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Кийт Келог пред телевизия Fox Business. Той е в Истанбул заедно с друг ключов играч в американската дипломация – Стивън Уиткоф. Двамата ще участват в преговорите между Русия и Украйна, които са предвидени за четвъртък в Турция.

📢The U.S. is discussing the deployment of British, French, German, and Polish forces west of the Dnipro River



The Kremlin had earlier stated that it would not support such an arrangement in the context of resolving the war in Ukraine. pic.twitter.com/Ch78YRRv6V