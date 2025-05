Иновация: Кола се превръща в самолет за минути, ето колко ще струва (ВИДЕО)

По целия свят се работи върху летящи коли. Много големи автомобилни и технологични компании работят върху тази технология, за да направят превозно средство, което може да се движи по пътя като нормална кола и да лети във въздуха, ако е необходимо. Словашката компания Klein Vision сертифицира летящата кола AirCar 2, която се трансформира в самолет само за 90 секунди.

The Slovak company Klein Vision has certified the flying car AirCar 2, which transforms into an airplane in just 90 seconds.



The model, which has completed over 200 test flights, is preparing for mass production. Its flight range will be up to 1,000 km with a top speed of 250… pic.twitter.com/wcWy0GCZsE