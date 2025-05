Първи руски оправдания защо Путин няма да посмее да се срещне със Зеленски в Турция (ОБЗОР - ВИДЕО)

Слугите на руския диктатор Владимир Путин т.е. хората, които официално заемат важни постове в Русия, започнаха да създават оправдания защо той няма да отиде в Турция за старт на директни преговори за мир с украинския президент Володимир Зеленски. Самият Путин предложи на 15 май да има среща в Турция за старт на такива преговори, без обаче да казва, че той лично ще представлява страната си – много бързо обаче Зеленски го постави в ситуация "шах с пешката", след като заяви, че го чака на 15 май в Турция – Още: Путин в небрано лозе: Или се среща със Зеленски и го признава за легитимен лидер на Украйна, или е страхливец (ОБЗОР – ВИДЕО)

Първите оправдания защо Путин няма да отиде, след като уж и той много иска мир в Украйна, заваляха. Зам.-председателят на Съвета на Руската федерация (горната камара на руския парламент) Константин Козачев обяви казаното от Зеленски за опит да бъде правено политическо шоу. Родион Мирошник, който е един от лидерите на проруските сепаратисти в Донбас и сега се води посланик в Русия, коментира пред "Газета.ру", че Зеленски и "кукловодите му" първо трябвало да си покажат позицията с действия, един вид спиране на огъня без никакви ангажименти от страна на Путин да стори същото. Зам.-председателят на комисията по външните работи на Думата (долната камара на руския парламент) Алексей Чепа, също цитиран от „Газета.ру“, внуши, че на Зеленски не можело да се вярва, защото Украйна в миналото нарушавала споразумения под негово ръководство. Вървяла обаче „подготовка“ за преговори между руския и украинския лидер, включително с активното участие на САЩ. А назначеният точно от руснаците уж областен управител на Запорожка област Владимир Рогов доста комично каза, че Зеленски искал Путин да дойде в Истанбул, за да може там да извърти нещата така, че руският диктатор бил пречката пред мира. Всички тези варианти на оправдания са обобщени и са посочени препратки към оригиналните източници в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

От ISW обръщат внимание, че засега оправданията се сипят от хора от по-нисък управленски ешелон в Русия, а големите акули в Кремъл не са коментирали. Експертите на института подчертават, че Путин систематично подготвя с изявления и действия руското общество за дълга война в Украйна, така че ако сега отиде в Истанбул да говори със Зеленски, това ще противоречи на видимата му стратегия. Освен това – Путин винаги говори за „режима в Киев“, не споменава Зеленски по име, старае се да го делегитимизира. Възможно е засега тази реторика да позаглъхне, за да бъде подписано някакво споразумение, а след това Кремъл пак да почне да атакува Зеленски, че нелегитимно заема поста на президент на Украйна като оправдание да наруши споразумението, добавят от ISW.

Изключително показателна е позицията на Юрий Бутусов – главен редактор на украинското издание „Цензор.нет“, който е известен критик на Зеленски: "Преговорите за примирие продължават от 2014 г., а пълномщабната война от 2022 година започна при "всеобхватното примирие". Путин ще спре само там, където ще бъде спрян. Единственото условие, което ще накара Путин да преговаря, е когато броят на унищожените окупатори стане значително по-голям от вербуваните за война. Единствената възможна демаркационна линия е устойчива ешелонирана отбрана на украинската армия, която трябва да бъде изградена. Единственото предимство, което може да има в Украйна, не е броят на технологиите и хората, а качеството на тяхното приложение, организация и управление. Единствените гаранции за сигурност, които ще защитят Украйна, са украинските воиници".

Интензивността на бойните действия в Украйна не се променя особено на дневна база – по украински данни е имало общо 166 бойни сблъсъка т.е. с 11 повече на 12 май спрямо 11 май. Ръст има при използваните от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) – 141 за денонощието т.е. 16 повече на дневна база. 20 от КАБ-овете са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия, където уж руската армия победи преди 3 седмици, ако някой вярва на Владимир Путин – защо тогава продължава да бомбардира там? По-драстично увеличение се наблюдава в мащаба на руския артилерийски обстрел – 5400 изстреляни снаряда, с 1900 повече на дневна база. Руснаците са използвали и над 3000 FPV дрона-камикадзе т.е. с 400 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 60 отбити руски щурмови операции там. Още 24 са спрени в Новопавловското направление, южно от Покровското, където украинският генщаб сочи като райони на боеве все още Константинопол и Богатир, като руският поглед е насочен към село Шевченко и изравняване на целия фронт на южната дъга на Покровск. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление – и никъде другаде, в нито един участък на фронта няма двуцифрен брой руски пехотни атаки. По 9 руски пехотни атаки обаче е имало в Курска област и в Торецкото направление.

Ukrainian forces struck a bridge in Russia’s Kursk region— impact captured on video from Russian troops’ perspective. HIMARS strikes and FPV drone attacks also reported near Tyotkino. pic.twitter.com/ExUYKK2GsW

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" отново коментира, че в Покровското направление се редуват едно след друго, непрекъснато. Каналът твърди, че украинската армия е изтеглила повече артилерия в този участък на фронта. Същото потвърждава и неговият колега Станислав Бунятов, оператор на военни дронове в батальона "Айдар". Има руски твърдения, че Котляровка отново е превзета от руснаците – те се потвърждават от ISW.

И Бунятов, и руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ отчитат по-тежка ситуация в Торецкото направление, но всъщност заради разширението на фронта от югозапад от руска страна – така руската армия опитва да заобиколи непреодолимите за нея вече месеци наред украински защитни позиции в западната част на Торецк. Боевете продължават при серията от водоеми, които са на десетина-петнадесет километра от Константиновка. А ISW отчита украински напредък при Дружба, югозападните покрайнини на Торецк.

По украински данни, цитирани и от украинската медийна мрежа "Суспилно", в Краматорското направление, при Часов Яр, са се появили служители от церемониалния полк на ФСБ. Изглежда задачата им е да не позволяват бойният дух на руснаците да се срине – с всякакви средства, включително познатите от Втората световна война и разстрелите от НКВД на опитващи да бягат в отстъпление тогава съветски войници. Церемониалният полк на ФСБ отговаря лично пред Владимир Путин – има обаче спекулации, че той е хвърлен във войната заради необходимостта от хора предвид постоянните тежки жертви, които руската армия понася в Украйна, коментира ISW в цитирания по-горе в текста дневен обзор на американския институт.

А на този фон, синът на Рамзан Кадиров – Адам, пак и отново получи медал. Този път възпоменателен – за 25-годишнината на "Ахмат Грозни ОМОН" т.е. чеченският спецотряд. Адам Кадиров вече ръководи Чеченската служба за сигурност, а беларуската опозиционна медия NEXTA се подиграва, че ще счупи рекорда по медали, след като на 17 години вече е целият закичен:

Medal after medal — Adam Kadyrov (son of don-don Kadyrov) seems determined to collect them all. Dubbed a “hero of our time,” he's quickly becoming a fixture at every awards ceremony. pic.twitter.com/TBXLq1epN5