Войната в Украйна:

Ще се ядоса ли Тръмп: НАТО заменя американски самолети с шведски

02 юли 2026, 23:42 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще се ядоса ли Тръмп: НАТО заменя американски самолети с шведски

НАТО планира да замени остарялата си флотилия от самолети "АУАКС" (AWACS) със системи за въздушно предупреждение и контрол със самолети за наблюдение "Глоубъл Ай" (GlobalEye) от шведската компания СААБ (SAAB), съобщиха за Ройтерс четирима запознати източници. Този ход може да постави на изпитание напрегнатите отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп настоява съюзниците да купуват американски оръжия и многократно заплашва да напусне НАТО, обвинявайки европейските държави, че се възползват, оставяйки САЩ да плащат за сигурността на континента.

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Източниците съобщиха, че НАТО ще обяви плановете за "Глоубъл Ай" по време на срещата на своите членове в турската столица Анкара на 7 и 8 юли. НАТО не отговори веднага на въпросите за новината, от СААБ също отказаха коментар, предава БТА.

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Действащи като летящи радарни кули с отличителния си 9-метров радарен купол, 14-те самолета на системата за предупреждение и контрол във въздуха на НАТО са очите на пакта в небето от 1982 г. насам. Базирани във военновъздушната база Гайленкирхен в Германия, флотилията от самолети "АУАКС" се използва широко за мисии за наблюдение на НАТО по източния фланг на алианса, откакто Русия започна войната си в Украйна. Съгласно плана за замяна, базата може евентуално да стане дом на най-голямата флотилия от самолети за наблюдение в света "Глобал Ай", съобщиха източниците.

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Системата е базирана на бизнес самолета Global 6500, построен от канадската компания "Бомбардие" (Bombardier). "Глоубъл Ай" се конкурира с E-7 "Уеджтейл" (E-7 Wedgetail) на "Боинг", самолет за ранно предупреждение и командване и контрол, базиран на "Боинг 737" и проектиран да наблюдава и ръководи бойни действия. През 2025 г. НАТО се отказа от първоначалните си планове за закупуване на шест самолета "Боинг  E-7 Уеджтейл", след като най-големият му клиент, Пентагонът, се отказа от плановете си да закупи 26 от тях и да разчита повече на спътници. Под натиск от американските законодатели, обаче министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред конгресен панел през май, че Пентагонът настоява самолетът да бъде върнат в бюджета.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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