Напрежението между Полша и Украйна: Какво ще прави Варшава с изтребителите МиГ-29, които трябваше да даде на Киев?

В края на миналата година Министерството на отбраната и Генералният щаб на полските въоръжени сили обявиха планираното прехвърляне на Украйна на част от самолетите МиГ-29, останали на въоръжение в полските военновъздушни сили. Украйна обаче вече няма може да да ги получи, тъй като министерството е решило да ги изведе от експлоатация, съобщава Wiadomosci.

Изданието отбелязва, че тези самолети вече не са млади – те са на въоръжение в полските ВВС от 1989 г. Поради това в момента се заменят с по-модерни самолети, но все още участват в мисии. Самолетите МиГ са базирани в 22-ра тактическа авиационна база в Кролово Малборски. Полша планираше да ги прехвърли на Украйна, а в замяна на тези самолети страната трябваше да получи технология за дронове от Украйна. От тази сделка обаче не се получи нищо – поне засега.

Още: Полша продължава да бави МиГ-овете защото иска украински тайни за дронове

„Направихме ясно предложение на Украйна относно дроновете и технологиите. Първоначално беше постигнато споразумение по този въпрос. Днес Украйна не изпълнява това споразумение. Готови сме за по-нататъшни преговори“, заяви министърът на отбраната и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш.

Изданието отбелязва, че според лидера на PSL този въпрос има политически оттенък и се дължи по-специално на скорошните спорове за историята. „Резултатът е парадоксален. Тъй като Украйна – както заявява министърът на отбраната – не изпълнява условията на споразумението, Полша все още няма да прехвърли оборудване, което би могло да бъде полезно за Киев на фронтовата линия“, се казва в статията.

Още: Полското разузнаване: Путин е станал заложник

Това повдига въпроса какво ще се случи със самолетите, които не бяха доставени. Както пише Wirtualna Polska, изтребителите така или иначе наближават края на експлоатационния си живот. „Поради факта, че те достигат пределите на оперативния си живот, и поради липсата на перспективи за по-нататъшната им модернизация във Въоръжените сили на Република Полша, те ще бъдат циклично извеждани от въоръжение на Полските въоръжени сили“, съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната пред „Виртуална Полска“.

В публикацията се обяснява, че МиГ-овете просто се износват – те достигат сертифицираните си експлоатационни часове и никой не планира да инвестира в по-нататъшната им модернизация. Следователно, самолетите ще бъдат постепенно извеждани от експлоатация, един по един. Допълва се, че във връзка с неизбежния край на експлоатационния живот на самолетите МиГ, възниква и въпросът за бъдещето на самата 22-ра база. Това подразделение в момента се използва и като база за операции в рамките на съюзническата мисия „Въздушно патрулиране“. Именно тук са разположени съюзнически части, натоварени със задачата да защитават полското и съюзническото въздушно пространство на източния фланг на НАТО.

Още: Полският премиер призовава за продължаване на сътрудничеството с Украйна

Министерството на отбраната все още не е разкрило подробности за бъдещето на базата. „Летището в Малборк е важна инфраструктура за сигурност за Република Полша и ще продължи да функционира, обслужвайки както хеликоптери, така и самолети, включително тези на съюзническите държави“, се казва в изявление на изданието.

Прехвърляне на полски МиГ-29 в Украйна

По-рано полският вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш е отбелязал, че Украйна няма МиГ-ове, защото Полша няма дронове или възможности за работа с дронове. Той призна, че в момента Киев притежава значителен капацитет за работа с дронове. Косиняк-Камиш добави, че поради тази причина, когато партньорите доставят на Украйна военна техника, понякога има символичен, но много важен аспект: Киев споделя ноу-хау или предоставя частичен достъп до технологии. Полският вицепремиер съобщи, че Украйна първоначално се е съгласила на това, но по-късно е отказала подобно сътрудничество.

Още: Кой в Полша спира влизането на Украйна в ЕС?