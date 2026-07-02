Проучване: Доверието към Мерц в Германия се срина, крайнодесните са с двойно по-висок рейтинг от него

Германският канцлер Фридрих Мерц отбелязва рекордно ниско ниво на одобренеие в страната си. За сметка на това крайнодясната „Алтернатива за Германия“ води като най-силна партия с 27%, сочи ново проучване.

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Рейтингът на одобрение на канцлера Фридрих Мерц е паднал до ново рекордно ниско ниво от едва 13% според последната анкета Deutschlandtrend за ARD и WELT. Това е с три точки по-ниско в сравнение с миналия месец, като 84% от германците казват, че са недоволни от неговата работа. Неговата партия Съюз демократи (CDU/CSU) е паднала до одобрение от едва 22% — най-ниското й ниво от ноември 2021 г. насам — докато коалиционният партньор Социалдемократическа партия (SPD) е спаднала до 12%. „Алтернатива за Германия“ води като най-силна партия с 27%, без промяна спрямо миналия месец. "Зелените" са нараснали с един пункт до 15%, Лявата, също с един пункт до 11%.

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Икономиката доминира обществените притеснения: 78% казват, че се тревожат за Германия като индустриална локация. Измененията на климата са на второ място с 66%, последвани от имиграцията с малко над 50%. Министърът на отбраната Борис Писториус остава единственият политик с одобрение от мнозинството — 52%. Лидерът на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел пък е с 27% одобрение, като има над двойно по-висок рейтинг от този на канцлера.

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