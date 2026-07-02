Къде отиват парите? Красен Станчев за тайните в бюджет 2026 (ВИДЕО)

Има много тайни в бюджет 2026 и това е проблемът. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и създател на Института за пазарна икономика: “Има прекалено много тайни, там е проблемът. Всички изисквания, въведени от много отдавна, със Закона за нормативните актове, приет 1971 г., тогава той трябва да изпълнява някакви цели от рода на развито социалистическо общество. Сега имат подобни цели, но не ги заявяват. Но от тогава до сега, особено с промените в това законодателство, как се правят закони, се изисква тогава, когато вие харчите и това се изисква и по Закона за публичните финанси, да се знае за какво го харчите. Още: Да правиш фейсбук рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет "Перо по перо"

Накъде ще поемат 6,5 милиарда евро?

Има някъде, ако не се лъжа, 5,6 милиарда (евро, бел. ред.), които не са показани. Отделно има едно увеличение на издръжката на държавната администрация с около 1 милиард и там не са показани за какво отиват. На трето място от 2024-а поради нестабилни мнозинства в парламента и т. н., беше въведено едно допълнително изискване и то е общинските проекти, финансирани от централния бюджет, също да се обявяват. И там ги няма, там са 600 милиона. Така че като видите това, което го няма, излиза към 6 и половина милиарда. Има тайни в буквалния смисъл на думата. Още: Правителството прие спорния Бюджет 2026 без промени: всички важни акценти

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Иначе в някакъв смисъл няма тайни в бюджета поради простата причина, че нещата са толкова прости, че дори не можеш да ги обясниш. Изтървана работа е меко казано.

Колко дълъг и зелен е крокодилът?

Проблемът е в това, че синдикатите и примерно работодателите, те трябва да са политически коректни и да говорят нормално с правителството и с министъра на финансите. Онова обаче, което им казва министърът на финансите, е да ги убеждава непрекъснато, че крокодилът е по-зелен, отколкото дълъг. Това беше хубав виц едно време. Това, което правят работодателите, е те да казват: “Извинявайте, тази логика не е правилната.“ Тази логика на съставяне, тези аргументи не са правилни. Още: Отново наследени плащания: Донев с подробности за разходите за издръжка (ВИДЕО)

Онова, което правят синдикатите е да казват: “Той трябва да бъде хем зелен, хем по-дълъг.“ И двете неща трябва да бъдат повече. И аз се сетих за това нещо поради една много проста причина. При всичките деца, тогава, когато съм им разправил тази шега, те много се смеят. С един колега в средата на 90-те, той е добър икономист, Андрей Иванов, трябваше да обясняваме как се развива политическият речник. И онова, което установихме, като заглавие даже го сложихме, е че крокодилът е по-зелен, отколкото дълъг. Нещо такова се случва и в момента. На икономически език това се нарича създаване на фискални илюзии.“ Още: Без да се посяга на заплати и пенсии: Формулата на Асен Василев за дефицит от 3%

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