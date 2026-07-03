Генералният секретар на ООН осъди руските удари срещу Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда руския обстрел на Киев и други украински градове през изминалата нощ, заяви пред журналисти в Ню Йорк говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик, цитиран от Укринформ. Дюжарик отбеляза, че е известно, че към момента на изявлението му са били убити най-малко 20 души и десетки са ранени, както и че е била засегната гражданска инфраструктура. Той добави, че Гутериш е подчертал, че всякакви атаки срещу цивилна и гражданска инфраструктура са явно нарушение на международното хуманитарно право и трябва да бъдат спрени незабавно.

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Според Дюжарик, генералният секретар на ООН отново призовава за спешна деескалация и пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Той отбеляза също, че според хуманитарния координатор на ООН за Украйна Матиас Шмале последните удари са част от смъртоносна схема от атаки срещу гъсто населени райони на страната, извършвани от руската армия.

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Според Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна от декември миналата година до май броят на жертвите сред цивилното население се е увеличил с 40% в сравнение със същия период година по-рано, добави Дюжарик. Според украинския премиер Юлия Свириденко е имало директни удари по най-малко 20 жилищни сгради в Киев. По последни данни в украинската столица при руските удари през изминалата нощ са убити 23 души, посочва Укринформ.

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