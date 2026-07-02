Руснаците тръгнаха пеша: Спират автобусни линии, Кремъл пробва отчаяни мерки

Недостигът на гориво в Русия се усеща все по-осезаемо и във все повече на брой сфери. След като вчера съобщихме, че магазините в Санкт Петербург вече имат проблем със зареждането на стоки, тъй като има забавяне в доставките, сега е време да добавим и за разрастващите се проблеми в обществения транспорт. Цените на автобусните билети в много части на Русия вече скочиха, отгоре на всичко се спират и част от автобусните линии. Ограниченията засягат поне 11 региона, както и полуостров Крим. На места властите все още не признават официално за проблемите или измислят други причини. Но причината е ясна за всички, които следят събитията - украинските атаки с дронове по рафинериите и петролните депа в Русия буквално разсипват пред очите ни икономиката на държавата, която винаги се е славела като световен лидер по петролни запаси и добив на нефт. Фактите са налице - Русия, една от най-големите производителки и износителки на петрол в света, се оказа без бензин и дизел и сега разчита на внос главно от Беларус. Както и на хуманитарна помощ от Казахстан! И всичко това заради безумната война на Владимир Путин, която, нека не забравяме, се подкрепя сериозно от руското общество.

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От две седмици превозвачите в Русия са принудени да намалят обслужването - първоначално само в четири региона и в анексирания Крим, а сега вече и на други места, съобщи "Важни истории".

Едни от първите бяха властите в Забайкалския край, Калужка област, Ростовска и Тулска области. След това към тях се присъединиха още три региона, които също въведоха транспортни ограничения. Например, транспортната компания "Клопс" е намалила броя на услугите по четири маршрута от Калининград, а автобусният маршрут между Зеленоградск и Синявино е изцяло отменен. И тази компания е само един от примерите.

На други места областните администрации мълчат по въпроса и не обявяват публично за проблемите - например в Пучежски район, Ивановска област, властите бяха принудени да признаят за проблемите едва след оплакване на местен жител в социалните мрежи. Оплаквания от непостоянни транспортни графици направиха и жители на село Светлий-2 в Курганска област - те съобщават, че са принудени да вървят пеша, тъй като броят на автобусите, които ги обслужват, са намалени наполовина. Разредени са графиците на автобусите и в Саяногорск, Хакасия, но автобусната компания там не признава за недостига на гориво, а твърди, че не може да си покрива разходите. Намаление на броя на автобусите има и във Воронежка област, но местната администрация също не признава причината, а твърди, че това се дължи на ремонти на бензиностанциите.

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Едновременно с ограниченията са се вдигнали цените на обществения транспорт в Калужска, Ивановска, Курганска области, в Иркутска и Владимирска области.

Отчаяни мерки

За да се справят с горивната криза, руските власти временно разрешиха на рафинериите да произвеждат остарелия бензин Евро-2 и Евро-3 и дизелово гориво с ниско качество. Те обаче съдържат множество елементи, вредни не само за околната среда, но и за съвременните превозни средства, проектирани да отговарят на най-новите екологични стандарти. За много превозни средства категорично не се препоръчва използването им.

Масово растат цените на стоките

В Иркутска област пък полицията е започнала издирване на продаващите бензин на черно. Полицаи дежурят по бензиностанциите денонощно, за да следят дали се спазва забраната за продажба на бензин в туби, пишат местни канали в Телеграм.

Ограничения са въведени и в Якутия. Държавните бензиностанции вече отпускат максимум по 30 литра бензин на превозно средство. Продажбата на гориво в туби там също е напълно забранена.

Междувременно кризата с горивата вече далеч не е проблем само за автомобилистите. Тя се отразява на транспортните разходи на компаниите и следователно и на цените на стоките. Логистичните компании започнаха да повишават тарифите с 5-10% заради растящите им разходи за гориво, премахването на отстъпките за превозвачите и дългите опашки на бензиностанциите.