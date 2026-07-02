Не просто сграда за болница, трябват реформи в детското здравеопазване: Говори д-р Мария Брестничка (ВИДЕО)

Нужна е не просто сграда за болница, трябват реформи в детското здравеопазване. Това каза в предаването Студио Actualno д-р Мария Брестничка от “Национална мрежа за децата“, която е член на Обществения съвет за Национална детска болница: “Когато ние говорим за Националната детска болница, не говорим само за сграда. Тя сградата може да се изгради за 2-3 години. Въпросът обаче е как тази сграда е изпълнена със съдържание. Защото Националната детска болница не е просто една лъскава сграда. Тя е преживяването на детето, когато то врезе вътре. Когато то може да бъде със своите родители, когато около него е организирана цялата медицинска грижа. Когато това дете е например с комплексно заболяване, например с психиатрично заболяване и кардиологично заболяване, то да получи цялата грижа там в тази Национална детска болница.“ Още: "Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има

Кой и как ще лекува децата?

Кой ще лекува децата при недостига на педиатри, при нереформирано детско здравеопазване? Разговаряли ли сте за това с някои от министрите?

“Не с някои, с всичките. Всъщност в последните, колко са вече, 8 години, откакто е взето решението да я има наистина тази Национална детска болница в съвременния й вариант, не 50-те години откакто въобще е изникнала тази идея, са се сменили 8 министри и 5 директора на Здравната инвестиционна компания, която трябва да построи сградата. Към всеки един от тези министри ние сме отправяли нееднократно, може би десетки пъти, въпросът за кадрите, въпросът за преместването на сега съществуващите клиники. Още: "Въпросът вече не е кога, а ще има ли национална детска болница": Общественият съвет с остра критика към държавата

Не механично сливане, а промяна

Снимка Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД

И най-големият въпрос: Анализът, на който стъпва създаването на детската болница, е нещо, за което ние се борихме три години, за да го има. И в крайна сметка го има, благодарение на инвестициите на Европейската инвесиционна банка у нас, това е дарение за българската държава. Той показа, че Национална детска болница може да се създаде по два начина. Неоптималният е просто да съберем някак си механично съществуващите детски клиники в новата лъскава сграда. Което ще възпроизведе още от същото, само че на едно място. Още: Ново препятствие пред детската болница: КЗК спря проектирането й

Това обаче, което е оптималния вариант, се нарича много накратко реформа в детското здравеопазване. Отговори на въпросите къде са нормативните пречки децата да получават необходимата грижа. Къде са липсващите стандарти? Ето например в Националната детска болница се предвижда да има отделение по палеативни грижи. Т. е. отделение за деца с очаквана съкратена продължителност на живота. В България няма стандарт за палеативни грижи, няма специалност за палеативни грижи и оттам няма и кадри. И това са въпроси, по които трябва да се работи не от днес, а от вчера.“ Още: МЗ възстанови Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница

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