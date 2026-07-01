Владимир Йончев: Аз по-голяма шушумига от Румен Радев не съм виждал (ВИДЕО)

Аз по-голяма шушумига от Румен Радев не съм виждал. Това каза в предаването Студио Actualno главният редактор на сайта Офнюз журналистът Владимир Йончев. Той отговори на въпрос има ли повод хората да протестират срещу управлението на “Прогресивна България“ и Румен Радев: “Ако ме питате кога протестите ще станат по-големи – когато критичната маса от фенове на Радев, които сега са го харесали за това, че изглежда мъжкар, изглежда генерал, някакъв човек, който знае накъде води, разберат каква шушумига е. Защото аз по-голяма шушумига от Радев досега не съм виждал. Това е човек и това е правителство, което е напълно безсилно. Още: Първи протест срещу Румен Радев: "Има ли пилот в самолета?" и "Тук не е Москва!" (СНИМКИ И ВИДЕО)

Министерства на концесия

То не смее нито една от заявките си въобще да подложи на обществено обсъждане. Не знам къде отиде борбата с олигархията. Едното министерство е дадено на концесия на ГЕРБ, другото – на “Има такъв народ“, третото – на Делян Пеевски. Неговите най-приближени хора се назначават за зам.-министри, жените на неговите лейтенанти са депутати. Още: Коя е олигархията, която бори Радев: Анализ с имена от Кристиян Шкварек (ВИДЕО) Всичките тези схеми в бюджета се правят, за да бъдат захранени с пари отново неговите фирми. Та това е борбата с олигархията, която наблюдаваме при Румен Радев.

Снимка БГНЕС

И враговете на “Прогресивната България“ се оказаха майките, на които, как беше, трябва да им бъде съкратено майчинството, и пенсионерите. Нали разследваха пенсионерите, които получават 320 евро пенсия дали правилно са им я изчислили и дали не са спекулирали с това. Та когато пенсионерите разберат, че Румен Радев и “Прогресивна България“ нямат никакво мъжество да си изпълнят обещанията, а са обикновените такива нагаждачи по желанията на олигарсите, тогава протестите изведнъж ще статнат много големи.“ Още: "Какво ще става наесен": През лятото, без партии и реклами, оценка "успешен" за първия протест срещу Радев, задава се нов

Трагедията “Петрохан - Околчица“

Владимир Йончев, който е познавал лично и шестте жертви от трагедията “Петрохан – Околчица“, каза дали има някакъв напредък в усилията на техните близки да има реално разследване: “Още не смея да се надявам, но изглежда, че има някакво развитие. Имаше среща на близките на загиналите с вътрешния министър Демерджиев. И макар че няма официално изявление, доколкото по косвени пътища стига информация до мен, като че ли нещо вече се предприема с намерение най-после да се разследва с половин година закъснение. Какво е възможно вече след като е минало толкова време, не мога да кажа, но категорично мога да кажа, че досега никакво разследване не е имало. То едва сега започва.“

Журналистът коментира все още неслучилия се бюджет за 2026 г., като отбеляза, че управляващите са си оставили едни 7 милиарда евро за крадене. Още: Радев обяви "качествен скок" в икономиката и инфраструктурата: Какъв е планът на правителството?

Още – във видеоматериала.