"Путин може да спре войната само на "остров Москва"": Зеленски обеща справедлив отговор на атаката срещу Киев (ВИДЕО)

Путин може да прекрати военните действия само „на остров Москва“, а не в Крим. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в района Дарницки в Киев, който е пострадал от руски удар. „Всичките му приказки, че познава Крим, че го обича, че се нуждае от него — това са лъжи. Както и източната част на страната ни, той го познава само по докладите на своите офицери“, каза Зеленски в ефира на украинска телевизия.

Zelensky said only pressure on Moscow, not Crimea, can force Putin to stop the war. He rejected Putin’s claims of a special attachment to Crimea, saying the Russian leader knows both Crimea and Ukraine’s east only through officers’ reports. Zelensky said Putin needs to sell… pic.twitter.com/z27IhKZkOX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

Според украинския президент Путин трябва да демонстрира победа, за да укрепи подкрепата в Русия, но поради липсата на реални успехи той прибягва до сплашване на Украйна с масирани удари и агресивна реторика. „Той трябва да представи на обществото си голяма победа. Победа няма. Няма и да има победа“, заяви Зеленски, като обеща „справедлив отговор“ на нощния обстрел на столицата.

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Според последните данни в резултат на масирания удар по Киев са загинали 22 души, а над 100 са ранени.

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