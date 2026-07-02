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"Путин може да спре войната само на "остров Москва"": Зеленски обеща справедлив отговор на атаката срещу Киев (ВИДЕО)

02 юли 2026, 20:52 часа 209 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Путин може да спре войната само на "остров Москва"": Зеленски обеща справедлив отговор на атаката срещу Киев (ВИДЕО)

Путин може да прекрати военните действия само „на остров Москва“, а не в Крим. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в района Дарницки в Киев, който е пострадал от руски удар. „Всичките му приказки, че познава Крим, че го обича, че се нуждае от него — това са лъжи. Както и източната част на страната ни, той го познава само по докладите на своите офицери“, каза Зеленски в ефира на украинска телевизия.

Според украинския президент Путин трябва да демонстрира победа, за да укрепи подкрепата в Русия, но поради липсата на реални успехи той прибягва до сплашване на Украйна с масирани удари и агресивна реторика. „Той трябва да представи на обществото си голяма победа. Победа няма. Няма и да има победа“, заяви Зеленски, като обеща „справедлив отговор“ на нощния обстрел на столицата.

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Според последните данни в резултат на масирания удар по Киев са загинали 22 души, а над 100 са ранени.

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Владимир Путин Киев руска атака Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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