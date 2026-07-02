В Думата скочиха на Кремъл: Крият истината за бензина, а цените вече скачат

Нина Останина, председател на Комисията за защита на семейството към Държавната дума, обвини без заобикалки руското правителство, че прикрива истинския мащаб на кризата с горивата в Русия. По думите й почти една трета от петролните рафинерии не работят, но вицепремиерите и министрите мълчат за това.

Тя специално обърна внимание, че кризата удари Русия точно преди жътвата.

"Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт", попита Останина в своя Telegram канал (вижте най-долу в материала).

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Освен това тя предупреди, че последиците от кризата с бензина могат да повлияят и на изборите за Държавната дума, които ще се проведат през септември.

Вероятно острите думи на Останина са били провокирани от изявлението на вицепремиера Александър Новак, който цинично заяви, че недостиг на бензин имало само на някои бензиностанции, но като цяло "вътрешният пазар е добре снабден както с бензин, така и с дизел".

Апокалиптични кадри по бензиностанциите

По-долу виждате опашка от стотици коли на бензиностанция на "Роснефт" в Атамановка близо до Чита - град в Сибир, в Забайкалския край.

Скок на цените

Междувременно, платформата за онлайн търговия Wildberries уведоми продавачите, че вдига комисионните си от 7 юли. Компанията директно заяви, че увеличението се дължи на покачващите се цени на горивата и увеличените логистични разходи, съобщи "Комерсант". Най-голямото увеличение ще достигне 20% - съответно руската платформа за анализ на маркетплейси Wildbox веднага изчисли, че това увеличение може да доведе до ръст на цените на 90% от продуктите на платформата.

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В същото време асоциацията "Народен фермер", която обединява над 14 000 фермери в 72 региона на Русия, предупреди търговците на дребно, че ще има забавяния в доставките на млечни продукти и ги помоли да не налагат санкции за закъсненията, съобщи Forbes Russia, позовавайки се на изявление на асоциацията. Вече се съобщава за проблеми сред производителите в Удмуртия, Волгоград и Астраханска област.

Логистичната платформа Pooling също потвърждава за забавяния на доставките. А основателят на руската информационно-аналитична и консултантска компания INFOLine Иван Федяков на свой ред също потвърди, че вече се усеща недостиг и на други важни стоки, като месо и яйца.

Държавната дума: Свиквайте с недостига на бензин, той вече няма да е достъпен като преди

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI