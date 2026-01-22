След зимата картите на Украйна срещу Путин ще са по-силни – послание от Давос. Поглед към руския план "Трезор" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна ще има по-силни карти срещу Путинова Русия, ако премине през зимата и оцелее през следващите месеци. Това уверено заяви генерал Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. Келог говори на събитие на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос – т. нар. Закуска за Украйна. "Разбирам, че е тежка зима. Знам какво се случва в Киев, знам какви са температурите. Но ако Украйна оцелее тази зима, януари и февруари, и стигнем до март и април, предимството ще бъде на ваша страна, на страната на Украйна, а не на Русия", каза Келог.

Иначе хаосът, който Тръмп непрекъснато всява по света, не подмина и Украйна. Вчера, 21 януари, Тръмп обяви среща с украинския президент Володимир Зеленски в Давос, на Световния икономически форум. Тръмп обаче директно каза следното – срещата ще е на 21 януари. Само че от офиса на Зеленски бързо казаха, че украинският президент си е в Украйна и основен приоритет му е работата по възстановяване на подаването на ток в страната след поредната масирана комбинирана руска въздушна атака. В крайна сметка беше изяснено, че срещата ще е днес, 22 януари. А Тръмп пак говори гръмко – Зеленски и Путин ще са глупаци, ако не сключат споразумение за мир, а той не вярвал, че са глупави. Според Bloomberg обаче, руският диктатор счита за приоритет американско и съответно международно признание на Крим и други окупирани украински земи, а това сега го няма в проекта за мирен план от 20 точки, за който САЩ, Украйна и Европа имат принципно съгласие. Путин не желае и натовски войници на украинска земя като част от гаранции за сигурност за Украйна, но гледал като цяло на проекта от 20-точки като стъпка напред. Припомняме, че днес, 22 януари, се чака нова среща между него и Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток, който отдавна стана главна фигура от американска страна в преговорите за мир в Украйна – ОЩЕ: Зеленски е в Украйна, но Тръмп обяви среща с него в Давос (ВИДЕО)

⚡️Trump and Zelensky to hold a meeting tomorrow



“I’m going to meet with Volodymyr Zelensky later today. I believe they are at a stage where they can move toward each other and strike a deal,” Donald Trump said.



“And if they don’t do that, then they’re stupid. That applies to… pic.twitter.com/jaKtl95AO2 — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026

Секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров обяви в канала си в Телеграм, че украинска делегация отново е провела разговори със считания за един от най-мощните инвестиционни фондове в света – Black Rock. Той не дава повече детайли за срещата, освен че нейната тема е била следвоенното възстановяване на Украйна. Отделно, украинците са провели среща със Стив Уиткоф, както и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, който в последно време също е част от преговорния процес за мир.

И отново за Украйна – финландският президент Александър Стуб направи кратък обзор какво е постигнала Путинова Русия в Украйна през последните 4 години. Окупирала е приблизително 20% от украинските земи, но чрез активни военни действия само 2% и за това е платила с над 1 000 000 убити и ранени войници, като руската армия изобщо не може да напредне така, както се очакваше в началото на войната. Още – заради тези действия на Путин, в НАТО влязоха две нови държави – Финландия и Швеция, а сферата на влияние на Русия се свива. Руската икономика е под непрестанен натиск, инфлацията стига 30% за първите 2 седмици на 2026 година, основната лихва – 16%, няма никакъв растеж и резервите се изчерпват. Скоро няма да има достатъчно пари да се плаща на войниците, убеден е Стуб, който подчерта и, че Европа ударно увеличава парите за отбрана и военно дело заради политиката на Путин. А Украйна твърдо пое по проевропейски курс. Всичко това е стратегическо поражение за Путин, категоричен е Стуб.

“What has Russia achieved in 4 years of war?” — Finland’s President delivers a brutal verdict



Alexander Stubb explained why Putin’s war is a complete failure on all fronts.



— ~20% of Ukraine occupied

— ~1 million killed and wounded

— Sphere of influence reduced

— Economy… pic.twitter.com/u0VyDmksiA — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно данните на украинския генщаб, интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се повиши по-рязко на дневна база, но като общ обем остава далеч от най-тежките дни досега на бойното поле в пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. На 21 януари са станали 154 бойни действия, с 44 повече спрямо 20 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 197 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3552 изстреляни снаряда, като това е с около 250 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6183 FPV дрона, което е с около 1600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian troops from the 8th Air Assault Corps destroyed two Russian Buk air defense systems, a Buk-M2 and a Buk-M3, in a single day on the Northern Slobozhansky front. The strikes followed drone reconnaissance by the Kursk drone unit, which detected the systems hidden in a… pic.twitter.com/mYLeOZbs3s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026

Пак Покровското направление е най-горещото, макар че това при Гуляйполе е де факто равностойно. В Покровското направление са били спрени 38 руски пехотни атаки, като украинският генщаб за пореден път посочва Покровск и Мирноград като места на боеве. При Гуляйполе, в Запорожка област, са отблъснати 36 руски пехотни атаки. Пак в Запорожка област, в най-западната част – Ореховското направление, не е имало нито една руска пехотна атака за последните 24 часа. В съседното от юг на Покровск Олександриевско направление е имало само 8 руски пехотни атаки, докато североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 10 руски пехотни атаки. По-на север, в Лиманското, Купянското и Южнослобожанското направление, няма нито един сектор на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира направлението към Константиновка, като казва вече заявени неща: че руснаците се опитват да обкръжат града, а не да го щурмуват фронтално и че от лятото насам нищо особено не са постигнали като по-стабилни и важни стратегически позиции в това направление. А руският военнопропаганден канал "Рибар" утешително твърди без никакви видеодоказателства, че руски войници влезли в микрорайон "Гора" на населеното място Гора т.е. дори не е Константиновка. В дневния обзор на колегите им от "Два майора" няма нищо забележително, всичко минава под мотото "тежки боеве".

🧵Thread 1/x

5th Territorial Defense Battalion, 112th Territorial Defense Brigade operates in Kostyantynivka-Predtechyne-Stupochky area



Source: https://t.co/fRkUS3TEOu pic.twitter.com/rQeUCVo4sP — Audax (@AudaxonX) January 20, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на руския план "Трезор" в нов свой анализ. Машовец го описва така – руснаците опитват да въведат интегрирана информационна среда на тактическо ниво чрез хардуер, с която да повишат ефективността на действията на армията си. Идеята е да се събира централизирано разузнавателна информация от всякакви източници, да бъде обработвана и да се предава на съответното командване и части за планиране и действие. На теория целият процес ще е по-автоматизиран, това ще даде възможност да се вземат по-бързо решения и да се печели инициатива на фронта. По план "Трезор" трябва да бъде тестван практически през април 2026 година, твърди Машовец.

И още – руският генщаб планира да осигури 2600 единици моторни превозни средства за руската армия (1000 мотори, 1385 АТВ, 286 бъгита). Само че още 5200 такива превозни средства ще останат в резерв през 2026 година, като над 4200 тепърва трябва да бъдат произведени от руския военнопромишлен комплекс (ВПК). А 2600-те единици трябва да бъдат доставени през първото тримесечие, но в момента нуждите на руската армия в това отношение се задоволяват само на около 2/3 от необходимото, добавя Машовец. Той посочва и, че продължава да се окомплетова нова руска бригада, която да се занимава само с работа с дронове – 50-та бригада. Според украинския военен експерт обаче амбицията на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов бригадата да може всичко в областта на безпилотните летателни апарати всъщност води до хаос.

ОЩЕ: Новата стратегическа цел на Украйна: По 50 000 убити руски войници месечно (ОБЗОР – ВИДЕО)