Оставката на Румен Радев:

Зеленски е в Украйна, но Тръмп обяви среща с него в Давос (ВИДЕО)

21 януари 2026, 18:04 часа 253 прочитания 0 коментара
Зеленски е в Украйна, но Тръмп обяви среща с него в Давос (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по време на Световния икономически форум в Давос, че утре, 22 януари, ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. Украинският държавен глава днес не е в швейцарския град - той предпочете да остане в страната си, за да помогне за справянето с колапса на енергийната система и критичната ситуация в столицата Киев след бруталните руски ракетни атаки.

Зеленски вече обяви, че ако има възможност за довършване на ключовите документи по споразумението за мир, ще пътува до Давос и ще се срещне с американската страна, но засега приоритет номер едно за него е ситуацията в Украйна.

Още: Ефектът "Тръмп": Отменят подписване на важен документ за Украйна, Зеленски избира страната си пред Давос (ВИДЕО)

Тръмп смята, че и Путин, и Зеленски искат сделка

Тръмп описа войната като „кървава баня“ и за пореден път заяви: „Искам да спра това, то не помага на Съединените щати, а става въпрос за човешки души, за млади хора. Искам да го спра, това е ужасна война".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той добави, че води преговори с руския диктатор Владимир Путин, който според него искал да сключи споразумение - нещо, за което към момента няма индикации от Кремъл, освен ако Русия не постигне максималистичните си цели в Украйна, включително превземането на целия регион Донбас.

„Работя с президента Зеленски и мисля, че той иска да сключи сделка“, каза още Тръмп, след като по-рано бе нарекъл украинския лидер "пречка" пред сключването на мир. "Те трябва да спрат тази война", добави републиканецът.

Още: Разрушителят Тръмп критикува Европа в Давос с думите "Светът се разрушава" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Давос Световен икономически форум Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес