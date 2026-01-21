Зеленски е в Украйна, но Тръмп обяви среща с него в Давос (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по време на Световния икономически форум в Давос, че утре, 22 януари, ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. Украинският държавен глава днес не е в швейцарския град - той предпочете да остане в страната си, за да помогне за справянето с колапса на енергийната система и критичната ситуация в столицата Киев след бруталните руски ракетни атаки.

Зеленски вече обяви, че ако има възможност за довършване на ключовите документи по споразумението за мир, ще пътува до Давос и ще се срещне с американската страна, но засега приоритет номер едно за него е ситуацията в Украйна.

Trump says he will meet with Zelensky in Davos on Thursday. pic.twitter.com/iiQPzxfi4L — Clash Report (@clashreport) January 21, 2026

Тръмп смята, че и Путин, и Зеленски искат сделка

Тръмп описа войната като „кървава баня“ и за пореден път заяви: „Искам да спра това, то не помага на Съединените щати, а става въпрос за човешки души, за млади хора. Искам да го спра, това е ужасна война".

Той добави, че води преговори с руския диктатор Владимир Путин, който според него искал да сключи споразумение - нещо, за което към момента няма индикации от Кремъл, освен ако Русия не постигне максималистичните си цели в Украйна, включително превземането на целия регион Донбас.

„Работя с президента Зеленски и мисля, че той иска да сключи сделка“, каза още Тръмп, след като по-рано бе нарекъл украинския лидер "пречка" пред сключването на мир. "Те трябва да спрат тази война", добави републиканецът.

