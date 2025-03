Спреният достъп до разузнавателна информация на Украйна. Първи значими ефекти и тежки сценарии (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според петима високопоставени западни и украински служители и военни, запознати със ситуацията, решението на САЩ да преустановят притока на военно разузнаване към Украйна тази седмица е подпомогнало руското настъпление по критична част от фронта, отслабвайки преговорната позиция на президента Володимир Зеленски и убивайки много украински войници през последните дни, пише "Time".

"В резултат на тази пауза има стотици загинали украинци“, заявява един от офицерите пред TIME в интервю в петък в Киев, като моли да не бъде назоваван, когато се обсъждат чувствителни военни операции. "Най-големият проблем е моралният дух“, допълва той, тъй като Въоръжените сили на Украйна са оставени да се сражават без някои от най-добрите си оръжейни системи не в резултат на руски атаки, а на американско изтегляне. "Това наистина води до предимство за врага на фронтовата линия".

Припомняме, че САЩ спряха да предоставят разузнавателна информация на Украйна малко след като президентите на двете страни - Володимир Зеленски и Доналд Тръмп - се сблъскаха в Овалния кабинет на 28 февруари. По време на срещата Зеленски постави под въпрос дали може да се вярва на руснаците, че ще спазват каквото и да е прекратяване на огъня. В отговор президентът Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс се скараха на украинския лидер пред камера. "Вие не разполагате с картите“, заяви Тръмп. "Вие играете на хазарт с Трета световна война“. В следващите дни САЩ спряха военната помощ за Украйна, включително обмена на разузнавателни данни. Запитан за това решение в четвъртък, специалният пратеник на президента Тръмп за Украйна, генерал Кийт Келог, заяви, че украинците "сами са си го причинили“. Отговорът на САЩ на позицията на Зеленски бе "нещо като да удариш муле с два пъти по четири през носа“, заяви Келог. "Привлече вниманието им.“

Въздействието върху украинците е най-силно изразено в руската област Курск, където Въоръжените сили на Украйна се борят да задържат част от територията, която завзеха при ударна офанзива през август миналата година. Това нападение бе първото чуждо нахлуване в руска земя след Втората световна война, което унижи Кремъл и привлече хиляди севернокорейски войници във войната, за да помогнат на Русия да си възвърне контрола над района.

Президентът Зеленски вижда в този регион важен източник на влияние при бъдещи мирни преговори с руснаците. Целта му е да размени части от района на Курск за украински земи, които Русия е окупирала. "Ще разменим една територия за друга“, заяви Зеленски пред Guardian миналия месец.

Откакто САЩ спряха обмена на разузнавателна информация обаче, руснаците бързо напредват в Курск, като се стремят да прекъснат украинските линии за снабдяване в региона, според военни офицери и пресни карти на бойното поле, изготвени от Deep State, разузнавателна организация с отворен код. "Ако не предприемем нищо, ще има огромни последици“, заяви съоснователят на Deep State Роман Погорили пред местни медии във вторник. Основната линия за снабдяване на украинските войски, действащи в Курск, сега е "подложена на постоянна атака“, добави той. "Невъзможно е да се движим нормално по нея.“

Източник от правителството на Зеленски е потвърдил, че операциите в района на Курск са били най-силно засегнати от загубата на достъп до американското разузнаване. "Не само в Курск, на цялата руска територия сега има проблеми“, е категоричен той. Украинците са загубили способността да засичат приближаването на руски бомбардировачи и други военни самолети, когато те излитат на територията на Русия. В резултат на това Украйна разполага с по-малко време, за да предупреди цивилното население и военнослужещите за риска от приближаващ въздушен удар или ракета. "Това е много опасно за нашите хора“, казва правителственият източник. "Това трябва да бъде незабавно променено.“

Загубата на разузнавателна информация от страна на САЩ също така намалява способността на украинските сили да нанасят удари с голям и среден обсег по руски цели. През последните години някои от тези удари бяха нанесени с помощта на американско оръжие, известно като High Mobility Artillery Rocket Systems, или HIMARS. Когато през 2022 г. САЩ за първи път предоставиха тези оръжия на Украйна, те започнаха да изпращат и разузнавателни данни от американски сателити, които позволиха нанасянето на прецизни удари по руски командни центрове далеч зад фронтовата линия. "Спътниците ни позволяват да видим какво крие врагът“, заявява тогава Oлексей Резников, който тогава е министър на отбраната на Украйна. "HIMARS ни позволяват да го унищожим.“

Сега тези възможности са осакатени без достъп до информация от американските спътници. Дори Maxar Technologies, частна компания за космически технологии със седалище в Колорадо, е спряла да изпраща на Украйна изображения от своите спътници, според двама украински военни, запознати със ситуацията. Украинските сили често са използвали сателитни изображения от Maxar, за да планират удари на далечни разстояния срещу Русия.

В изявление, изпратено по имейл до TIME в петък, Maxar Technologies потвърди прекъсването на услугата в Украйна. "Правителството на САЩ реши временно да спре украинските акаунти“ в системата, която правителството използва за осигуряване на достъп до търговски сателитни изображения. "Maxar има договори с правителството на САЩ и десетки съюзнически и партньорски държави по света за предоставяне на сателитни изображения и други геопространствени данни“, се посочва в съобщението. "Всеки клиент взема собствени решения за това как да използва и споделя тези данни“.

Към украинското усещане за изоставеност се прибавя и фактът, че групата западни "партньори“, които помагаха за получаването и обработката на сателитни разузнавателни данни във военния щаб в Киев, са си тръгнали, заявява източник, близък до генералния щаб на Украйна. "Не остана никой“, казва той, като отказва да бъде по-конкретен в определянето на това кои "партньори“ има предвид.

Някои европейски разузнавателни агенции побързаха да помогнат за запълване на празнината, оставена от администрацията на Тръмп. Но ще е необходимо време, за да се разгърнат, и едва ли скоро ще успеят да компенсират разузнавателните способности на САЩ, казват двама от украинските офицери. "Наистина сме благодарни на европейските партньори“, казва един от тях. "Това е единствената солидна точка, която ни дава някаква надежда, защото без тази подкрепа не можем да оцелеем.“

През последните седмици руснаците засилиха настъпателните си операции и в посока Купянск, Торецк (където обаче украинците ги притиснаха и си върнаха загубени преди това позиции) и Велика Новоселка. Те продължават да полагат усилия да прогонят украинските сили от Курска област и да превземат Покровск в Донецка област, което обаче ще трябва да сторят чрез обкръжение, за да спестят ресурси: Украйна намира начини да почерни живота на руснаците при Покровск и Торецк (ВИДЕО).

Според сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 8 март - през изминалото денонощие по протежение на фронта са станали 124 бойни сблъсъка, което е с 22 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали 166 авиобомби (КАБ), което е със 17 повече спрямо предходните 24 часа. От тези 166 авиационни бомби в Курска област са пуснати 42, т.е. на руска територия. Руските сили са изстреляли 5300 артилерийски снаряда по украинските позиции за денонощие, което е с около 300 повече, а също така са използвали 2696 FPV дрона "камикадзе".

Русия вероятно ще се възползва от прекратяването на военната помощ на САЩ и обмена на разузнавателни данни с Украйна, за да засили кампанията си за удари на далечни разстояния и да изтощи украинските ракети за противовъздушна отбрана. Американското разузнаване допринесе за украинската система за ранно предупреждение срещу руски удари и спирането му вероятно ще се отрази на способността на Украйна да реагира бързо, посочва ISW, макар да има различни медийни съобщения, че Вашингтон все още дават на Киев разузнаване за отбрана, не и за атаки по руска територия.

Военното разузнаване на Украйна наскоро съобщи, че Русия модернизира и увеличава производството си на дронове "Шахед-136" и произвежда нов вариант на безпилотен летателен апарат "Геран-3". Руските сили вероятно ще се опитат да претоварят украинските системи за ПВО, като увеличат броя на дроновете „Шахед“ и дроновете примамки във всеки един ударен пакет, в допълнение към увеличаването на броя на ракетите. Целта е да се унищожат украинската енергийна и отбранително-промишлена инфраструктура.

Русия вероятно възнамерява също така да принуди Украйна бързо да изчерпи запасите си от прехващачи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), на които Украйна разчита за защита от руски балистични ракети, за да увеличи максимално щетите от последващите удари.

Украинските сили вероятно ще трябва да действат по-избирателно при пресичането на удари, защото запасите им от прехващачи намаляват, без да се очертава попълване на запасите: "Деамериканизацията" на украинската ПВО започна - поне три страни я ускоряват.

"Винаги съм имал добри отношения с Путин. И, знаете, той иска да сложи край на войната. И мисля, че ще бъде по-сговорчив, отколкото би трябвало да бъде. Това е нещо много добро. Това беше война, която никога не трябваше да се случва. Говорих с Владимир за това. Украйна винаги е била в полезрението му, но той никога не е искал да отиде там. Знаеше, че ще има последствия. Но войната все пак се случи", каза президентът Доналд Тръмп, не зачитайки призивите на Володимир Зеленски за траен мир и гаранции за сигурност, но вместо това вярвайки на издирвания от съда в Хага диктатор. Самият Путин и обкръжението му неколкократно вече заявяват, че не са готови на никакви отстъпки - как тогава са склонни да преговарят, не е ясно: Путин проговори за мира в Украйна: Представи визията си какъв да е (ОБЗОР - ВИДЕО).

