Украйна удари петролна рафинерия в Ленинградска област, има щети (ВИДЕО)

Украински дронове са атакували петролна рафинерия в Ленинградска област на Русия, призна губернаторът Александър Дрозденко в канала си в Telegram. Нападението е станало тази нощ - 7 срещу 8 март. „Атаката на безпилотен летателен апарат срещу КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез" - бел. ред.) в Киришкия район е била отблъсната. Силите за противовъздушна отбрана свалиха един дрон при подхода, а друг унищожиха над територията на рафинерията“, написа губернаторът.

Все още няма видеокадри, които да докажат атаката, евентуалните последици от нея и дали наистина са били свалени безпилотни летателни апарати.

Още: Путин проговори за мира в Украйна: Представи визията си какъв да е (ОБЗОР - ВИДЕО)

Все пак Дрозденко заяви, че външната конструкция на един от резервоарите е била повредена при падането на отломки. Няма пострадали.

КИНЕФ е петролна рафинерия в град Кириши в Ленинградска област. Тя беше атакувана и преди една година.

Scary footage from Odesa. A Russian Shahed drone exploded near a car, close to a gas station that was also targeted. Russians continue their nightly attacks on civilian and energy infrastructure, resulting in fires at an industrial building and gas station. https://t.co/Dxcy3xAa1w pic.twitter.com/tyjwLioFAO