Въпреки неотдавнашните западни материали, описващи руския напредък в района на Старомайорско и Урожайно като сериозен удар за украинската армия, ISW в момента оценява, че неотдавнашното превземане на Старомойорско и Урожайно не е оперативно значимо, тъй като тези селища са относително малки и руски военни сили не са в състояние да застрашат оперативно значими места от тези позиции. Това пише дословно в дневния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW): Убит висш руски командир, учудващ ход на Лукашенко: Горещите новини в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заключението касае статия на The New York Times, в която превземането на Старомайорско и Урожайно е описано като "сърцераздирателно" събитие за украинската армия - защото през лятото на 2023 година тя си върна тези селища в рамките на неуспешната като цяло контраофанзива. Било като бой между две глутници вълци, но в един момент нямало смисъл повече да се жертват войници и затова украинците отстъпили, пише американският вестник на база разказ на украински командир: Украински части потвърдиха: Завладяхме Старомайорско (ВИДЕО)

Старомайорско и Урожайно се намират на 9 километра от Велика Новоселка, по линията Бердянск - Велика Новоселка - Угледар. Този участък на фронта е известен като "Времеевски".

Не за пръв път материали на The New York Times предизвикват реакции на недоволство и отричане в Украйна - в случая дори не става въпрос за украинска реакция. Припомнете си предистория: Службата за сигурност на Украйна: Статията на New York Times за украинската ракета е манипулативна