Три месеца война в Украйна: Започва ли решаващата фаза на конфликта?

След като Русия се отказа от опита да овладее украинската столица Киев, войниците ѝ се отправиха на изток и юг, с основна задача да бъде овладян Донбас и да се осъществи сухопътна връзка с Крим под руски контрол. Това се случи в условията на тежки санкции за Русия и ожесточена украинска контраофанзива, подсилена от западни оръжия. Ето ключовите събития в конфликта през изминалия месец:

25 април

- Москва обяви едностранно прекратяване на огъня в Мариупол, за да могат мирните граждани да напуснат завода "Азовстал". Междувременно стана ясно, че на територията му има над 2500 украински бойци и чужди наемници.

- Русия извърши редица нападения срещу украински железопътни съоръжения и обекти за гориво, поразявайки важна инфраструктура във вътрешността на Украйна, далеч от фронтовата линия на изток. През това време

- Полша и Великобритания обявиха, че ще изпратят танкове и още оръжия в Украйна. А към 25 април броят на украинците, които са избягали от страната след нахлуването на Русия, стана 5 186 744 души съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците.

26 април

– Нови експлозии бяха регистрирани в отцепилата се молдовска област Приднестровие, която е съседна на Украйна. Последните инциденти в Приднестровието са опит за ескалация на напрежението и в Молдова, каза молдовският президент Мая Санду.

- Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш каза в Москва на руския външен министър Сергей Лавров, че е готов изцяло да мобилизира ресурсите на организацията за спасяване на човешки живот и евакуация на хора от Мариупол.

- Руският външен министър предупреди за "реалната" заплаха от избухването на трета световна война.

- Украинският външен министър Дмитро Кулеба отговори, че Лавров просто се опитва да "изплаши света да не подкрепя Украйна".

- Западните съюзници се срещнаха във въздушна база в Германия, за да обсъдят по-нататъшна подкрепа за Украйна. Там участва и българският министър на отбраната Драгомир Заков.

Загубите на руските въоръжени сили от началото на нашествието в Украйна на 24 февруари възлизат на около 22 100 души, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили.

27 април

- Русия съобщи за няколко взрива в южната част на страната и за пожар в склад за боеприпаси; украински представител определи това като отплата и "карма" заради руското нахлуване в Украйна.

- Множество експлозии се чуваха в руския град Белгород, на около 40 км северно от украинската граница.

- Украинските военни съобщиха че руските войски в самопровъзгласилата се Приднестровска република в Молдова, както и силите за сигурност на сепаратистите са приведени в пълна бойна готовност. Това стана след няколко експлозии в региона. Сепаратисткият регион обвини Киев, че е организирал взривовете. Украйна заяви, че руската Федерална служба за сигурност иска да въвлече Приднестровието във войната на Русия срещу Украйна.

28 април

- Руски ракетни удари бяха нанесени по Киев, докато генералният секретар на ООН Антонио Гутериш бе на посещение там. Това е първият подобен обстрел на украинската столица от средата на април, съобщиха от кабинета на президента и кореспонденти на АФП.

- Спътникови снимки, анализирани от Асошиейтед прес, показаха, че руският обстрел срещу металургичния завод "Азовстал", последната зона под украински контрол в обсадения град Мариупол, се засилва.

- Германският парламент гласува в подкрепа на изпращането на тежки оръжия за Украйна.

- Как Кирил Петков видя Украйна

Българска делегация, водена от премиера Кирил Петков, пристигна в Киев. По време на визитата българският премиер се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Българските представители бяха посрещнати на железопътната гара в украинската столица от заместник министър-председателя на страната Олга Стефанишина.

Основната цел на посещението, по думите на Петков, беше да се видят нуждите на хората в Киев на място. По време на визитата се прави и доставката на обещаните от държавата каски и бронежилетки.

На срещата на двамата лидери в Киев беше договорено изтеглянето на кораба с български екипаж "Рожен" от пристанището в Черноморск. Зеленски и Петков обсъдиха и възможни доставки на евтина електроенергия от Украйна към България и Балканите, както и превръщането на пристанището във Варна в логистична точка за износ на украинска селскостопанска продукция.

Докато бе в Украйна, българската делегация пътува и до Бородянка, Буча и Ирпин. Това са местата, които станаха символ на разрушението на войната и в които доказателствата за избиване на цивилно население от страна на руските войници са най-явни.

Освен премиерa, в делегацията бяха военният министър Драгомир Заков, депутатите Станислав Балабанов от "Има такъв народ", Калоян Икономов от "Продължаваме промяната" и Атанас Атанасов от "Демократична България". БСП отказа да изпрати свой представител.

Посещението в Киев беше обявено след визитата на украинския външен министър Дмитро Кулеба в България. Той ни призова да "заемем позиция" и да изпратим оръжия на Украйна. Вицепремиерът на Украйна Олга Стефанишина каза, че Киев ще поиска от българската делегация предоставяне на военна помощ и подкрепа за членството на страната в Европейския съюз.

29 април

- В първите часове на инвазията си в Украйна руските сили са били на косъм да заловят или убият украинския президент Володимир Зеленски, разказва той в интервю за списание "Тайм". Руски военни, спуснати с парашути в Киев, са направили два опита да щурмуват правителствения комплекс, докато семейството на Зеленски все още е било вътре.

- Камарата на представителите на САЩ одобри с голямо мнозинство реактивирането на Закона за ленд-лийз, който през Втората световна война е помогнал за победата над нацистка Германия. Сега законът ще облекчи предоставянето на военна техника и оръжия на Украйна.

- Полша предаде 200 танка и няколко десетки бронирани машини на Украйна, които вече са на украинска територия, потвърди официално полският премиер Матеуш Моравецки.

30 април

Руска ракетна атака разруши пистата за излитане и кацане на летище Одеса, който е третият по население град в Украйна и ключово черноморско пристанище, съобщи украинската армия.

1 май

- ООН потвърди, че е в ход операция по евакуацията на цивилни от стоманодобивния комплекс "Азовстал" в Мариупол в Украйна. Операцията протече в координация с "Червения кръст" и със страните в конфликта.

- Украинският президент Володимир Зеленски каза, че от началото на конфликта, преди малко повече от 2 месеца около 23 000 руски войници са загинали досега в Украйна. Руснаците са загубили над 1000 танка, почти 2500 други военни транспортни средства също са унищожени. Той съобщи, че се е срещнал с председателката на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси - най-високопоставеният американски лидер, който посещава Киев от началото на войната.

2 май

- На следващия ден Пелоси поведе делегация на Конгреса в Киев за среща със Зеленски. Тя обеща американска подкрепа "докато битката приключи" и каза, че Конгресът бързо ще одобри 33 милиарда долара помощ за страната (бяха одобрени 40 млрд. долара).

- Междувременно стотици хора оставаха в капан в стоманодобивния завод "Азовстал" в южния украински град Мариупол, въпреки че група от около стотина души успя да се евакуира.

3 май

- След продължила няколко часа бомбардировка с оръдия и щурмови самолети руските сили щурмуваха металургичния завод "Азовстал". Руският президент Владимир Путин подписа указ за ответни икономически санкции като реакция на "неприятелските действия на някои чужди държави и международни организации". Съгласно указа се забранява износа от Русия на стоки и суровини за чужди физически лица и организации, включени в санкционния списък. Руското правителство в 10-дневен срок да определи списъка с лица и компании, попадащи под ударите на ответните санкции.

4 май

- Руските военни засилиха атаките в Източна Украйна като част от офанзивата си в региона. Украинските власти съобщиха, че десетки цивилни са били убити и ранени при последните атаки в Донецка и Луганска област. Това е най-големият брой цивилни жертви в региона от 8 април насам, когато руска ракетна атака срещу гарата в Краматорск уби 59 души.

- Полските медии информираха, че от началото на конфликта в Украйна Варшава е доставила на Киев военно оборудване на стойност около 7 милиарда долара.

- Парламентът реши: България ще окаже военно-техническа помощ на Украйна

Народното събрание прие предложението на "Продължаваме промяната" за оказване на военно-техническа помощ на Украйна. За него гласуваха почти всички депутати от "Продължаваме промяната", БСП и "Има такъв народ", цялата парламентарна група на "Демократична България", както и представителите на опозицията от ГЕРБ и ДПС. "Против" бяха само от "Възраждане".

Предложенията на ГЕРБ и “Демократична България” не бяха приети.

С решението си народните представители дадоха мандат на правителството за оказване на помощ на Украйна - "хуманитарна, финансова и военно-техническа".

Помощта включва:

- продължаване на подкрепата за членство на Украйна в Европейския съюз;

- помощ за украинските граждани, бягащи от войната;

- осигуряване на възможност за изнасяне на украинско зърно във Варна;

- засилване на енергийното сътрудничество чрез доставки на електроенергия от Украйна и природен газ;

- ремонтна дейност на украинска военна техника във военните предприятия в България;

- продължаване на доставките на хуманитарна помощ, лекарства, дрехи и хранителни стоки.

Точно тези искания бяха изредени и в писмото на украинския президент Володимир Зеленски, което посланикът на Украйна в България Виталий Москаленко депозира в парламента часове преди гласуването. Оказа се обаче, че това писмо всъщност не е лично от Зеленски, а е от Москаленко, който обясни, че обобщил исканията на страната си.

5 май

- "Русия наруши обещаното примирие в стоманодобивния завод "Азовстал" в Мариупол, където украинските сили оказват последна съпротива в града", заяви украински командир, молейки за помощ за "умиращите" войници и за евакуация на цивилното население.

- Офанзивата на Русия в източната част на Украйна продължи с цел установяване на "пълен контрол" над Донецк и Луганск.

- Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че руската армия е "загубила контрола си върху няколко селища по границата в Николаевска и Херсонска област" и че са отблъснати 11 руски атаки в Донецка и Луганска област.

- Десетина руски генерали са били елиминирани от украинските сили благодарение на информация, предоставена от американските разузнавателни служби, съобщи "Ню Йорк Таймс", като се позова на няколко високопоставени американски представители.

6 май

- Сенатът на САЩ одобри отпускането на военно-икономическа помощ за Украйна в размер на 40 милиарда долара. Сенаторите приеха законопроекта за помощта с голямо мнозинство от 86 гласа за срещу 11 против, три седмици след като президентът Джо Байдън поиска по-малка сума в размер на 33 млрд. долара и след като миналата седмица приемането на мярката беше блокирано от един-единствен неин опонент от Републиканската партия - сенатор Ранд Пол. Пол успя да задържи отпускането на помощта с искане за по-сериозен контрол чак до 20 май, когато вече всички пречки от негова страна бяха преодолени.

- Телата на над 1280 украински цивилни граждани бяха открити в района на Киев след нахлуването на руските сили в края на февруари, съобщи местната полиция.

- Украинската прокуратура поиска максималното наказание - доживотен затвор за първия руски войник, изправен пред украински съд за военни престъпления и обвинен за убийство на цивилен в село в Североизточна Украйна на 28 февруари.

7 май

- Украйна съобщи, че е унищожила руски десантен кораб край малкия Змийски остров в Черно море. Ударен дрон "Байрактар", турско производство, "е поразил един десантен кораб тип "Серна", както и две ракетни системи земя-въздух "Тор".

- Президентът на САЩ Джо Байдън обяви отпускане на нова военна помощ за Украйна, за да се бори тя срещу руската инвазия. Помощта включва по-специално артилерийски снаряди и радари.

8 май

- Има опасения, че десетки хора са загинали, след като руска бомба удари училище в Източна Украйна, където правителствените сили се бият с руските войски и сепаратистите. Губернаторът на област Луганск Сергей Гайдай първо говори за два потвърдени смъртни случая, но се опасява, че общо 60 души са загинали под развалините на училището в Билохоривка.

- Всички жени, деца и възрастни хора вече са евакуирани от обсадения металургичен завод "Азовстал" в южния украински пристанищен град Мариупол, съобщи украинската вицепремиерът Ирина Верешчук.

- Повече от 300 цивилни са спасени през "първата фаза" на евакуацията от завода "Азовстал" в Мариупол, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му сега властите се подготвят за втората фаза на евакуация на "ранените и медиците".

- Украинските бойци в обсадения металургичен комбинат "Азовстал" в Мариупол се зарекоха да продължат да се бият, докато са още живи.

9 май

- Украйна няма да позволи на Русия да си присвои победата над нацизма през 1945 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, в деня, в който Русия тържествено празнува победата във Втората световна война. "В Деня на победата срещу нацизма се борим за друга победа, пътят към тази победа е дълъг, но не се съмняваме в нашата победа", подчерта държавният глава. "Победихме тогава, ще победим и сега", завърши Зеленски.

- В речта си преди парада на Червения площад руският президент Владимир Путин повтори често изказваните си оправдания за нападението срещу Украйна, според които виновни за случващото се са всички освен Русия.

10 май

- Руските сили изстреляха седем ракети въздух-земя по черноморското пристанище Одеса и поразиха търговски център и склад.

- Президентът на Украйна заяви, че търговията в пристанищата на страната е застинала и призова международната общност да предприеме незабавни стъпки, за слагане на край на руската блокада, което да позволи да се придвижат доставките на пшеница, за да се предотврати световна продоволствена криза.

- Хиляди повече цивилни са били убити в Украйна от началото на войната, отколкото се смяташе по-рано, каза ръководителката на мисията на ООН за наблюдение на човешките права в страната.

- Около 26 000 руски войници са убити, откакто Русия нахлу в Украйна на 24 февруари, твърди Генералният щаб на украинските въоръжени сили.

- Джо Байдън подписа подкрепен и от двете основни партии в САЩ закон за възстановяването на действието на програмата "ленд-лийз" от Втората световна война, помогнала за победата над нацистка Германия. Целта му е да подсили Киев и съюзниците на САЩ в Източна Европа.

11 май

- Украинската армия обяви, че нейни сили са си върнали контрола над редица населени места край Харков в североизточната част на страната. В момента силите на Киев провеждат голяма контраофанзива край втория по големина град в страната.

- Камарата на представителите категорично одобри нов пакет от помощи за Украйна на стойност 40 млрд. долара, като законодателите увеличиха първоначалното искане на президента Джо Байдън, сигнализирайки за засилен двупартиен ангажимент за спиране на кървавата тримесечна инвазия на руския президент Путин.

- Русия наложи санкции на 31 западни компании, включително на българската "ВИЕЕ", която се оказа част от структурата на "Газпром", но свързана с германското звено на руския гигант. Именно контролът на германското звено беше иззет от Берлин.

12 май

- Убийството в гръб на Леонид Пляц и неговия началник по време на руската атака срещу Киев е заснето от камери за видеонаблюдение с ясни и ужасяващи детайли. Кадрите са разпространени от CNN и BBC и вече се разследват от украинската прокуратура като предполагаемо военно престъпление. Убийството се случва по време на кулминацията на боевете около украинската столица. Тогава главните пътища към столицата бяха бойно поле, включително около магазин за велосипеди, където украинецът Леонид работи като охранител, разказва BBC.

13 май

- В съд в Киев започна съдебното дело срещу руски военнопленник, обвинен в убийството на цивилен украинец - първият съдебен процес за военно престъпление от началото на руското нашествие в Украйна.

- Украинските сили заявиха, че са нанесли щети по модерен руски военнологистичен кораб в Черно море. "Всеволод Бобров" е ударен край Змийския остров, на борда на плавателния съд, един от най-новите в руския военноморски флот, е избухнал пожар. В крайна сметка обаче тази информация не беше потвърдена.

- Броят на бежанците от Украйна от началото на руската инвазия надхвърли 6 милиона. Това е най-тежката бежанска криза в Европа от края на Втората световна война.

14 май

- Руските войски се изтеглят от околностите на втория по големина град в Украйна Харков, след като го бомбардираха в продължение на седмици, съобщи украинската армия.

- Страните от Г-7 обявиха, че никога няма да признаят границите, които Русия се стреми да наложи с водената от нея война в Украйна.

- Близки на украинските бойци, обсадени в завода "Азовстал" в стратегическото пристанище Мариупол, отправиха призив за помощ към президента на Китай Си Цзинпин с молба да съдейства за евакуацията им.

"На света има един човек, на когото Путин трудно би отказал. Вярваме, че Китай, силен и благороден, може да вземе трудни решения в името на една добра кауза", заяви на пресконференция в Киев Наталия Зарицка, съпруга на един от бойците.

15 май

- Украинските сили продължиха контраофанзивата в северната част на страната, около Харков, където осъществиха значителен напредък на север и изток към руската граница. Целта на украинското настъпление е да прекъсне пътищата за снабдяване на руските войски, които се опитват да напреднат в източния Донецки регион.

- Русия вероятно е загубила около една трета от сухопътните сили, които е разположила в Украйна, и нейното настъпление в Донбас "значително изостава от графика", съобщи Великобритания, като се позова на данни на военното си разузнаване.

- Украйна вече използва много от своите нови американски гаубици M-777 на фронтовата линия. САЩ са доставили на украинците всички 90 артилерийски оръдия, без едно, се посочва в съобщение на американското посолство в Киев.

16 май

- Украйна съобщи, че нейните сили, които отбраняват втория най-голям град Харков, са отблъснали руските части и са напреднали до границата с Русия, предаде Ройтерс.

- Руското министерство на отбраната обяви, че е сключено примирие в металургичния комбинат "Азовстал", за да бъдат евакуирани ранени украинци, предаде Франс прес.

- НАТО е готова да снабдява Украйна с оръжие дотогава, докато е необходимо за отблъскване на руското нашествие, каза германският външен министър Аналена Бербок, след съвещание в Берлин с колегите си от пакта, които обсъждаха и приемането на Финландия и Швеция в пакта.

17 май

- Лвов беше разтърсен от няколко силни експлозии

- Убити и ранени при руски удар срещу Чернигов

- 20 цивилни са били убити при обстрел в региона на Луганск и Донецк

- Износът от Украйна се е сринал с почти 60% през март

18 май

- Около хиляда украински военнослужещи, сред които и техни командири, се намират все още в стоманодобивния комплекс "Азовстал" в Мариупол, твърди проруски сепаратистки лидер.

- Първият руски войник Вадим Шишимарин, изправен пред съд за военни престъпления в Украйна от началото на руската инвазия, се призна за виновен по всички повдигнати му обвинения, основното от които е убийството на невъоръжен цивилен. Запитан дали безрезервно признава всички престъпни деяния, включително военно престъпление и умишлено убийство, 21-годишният сержант Вадим Шишимарин, отговори "да".

19 май

- Сенатът на САЩ одобри отпускането на военно-икономическа помощ за Украйна в размер на 40 милиарда долара. Сенаторите приеха законопроекта за помощта с голямо мнозинство от 86 гласа "за" срещу 11 "против".

- Телата на над 1280 украински цивилни граждани са открити в района на Киев след нахлуването на руските сили в края на февруари, съобщи местната полиция.

- 20 май

- Последната група украински бойци, защитаваща стоманодобивния комплекс "Азовстал" в украинския град Мариупол, се предаде, с което се слага край на продължилата със седмици обсада, обяви руското министерство на отбраната в петък вечерта.

- Районът на Донбас, където в момента са съсредоточени основните руски атаки, е напълно разрушен, обяви в петък украинският президент Володимир Зеленски.

- След като в сряда САЩ одобриха 40 млрд. долара за военна помощ за Украйна, страните от Г-7 също обявиха, че ще подкрепят страната. Според проекта на комюнике, разпространено от световните агенции, става дума за 18.4 млрд. долара.

21 май

- Русия се доближи до контрола над украинския регион Донбас, като обяви победа в продължилата с месеци битка за стоманодобивния завод "Азовстал" в Мариупол и започна мащабна офанзива срещу останалите украински територии в провинция Луганск.

- 22 май

В 88-ия ден на войната на Русия в Украйна продължиха ожесточените боеве около градовете Северодонецк и Лисичанск в източната украинска Луганска област, голяма част от която вече е под контрола на руските въоръжени сили и подкрепяните от тях сепаратисти.

- 23 май

- Санкциите трябва да бъдат максимални, заяви Зеленски пред форума в Давос. Той призова за още ограничения като петролно ембарго, блокиране на всички руски банки и прекратяване на търговията с руски компании.

- Украйна се нуждае от около 5 млрд. долара месечно, за да може да функционира, каза още президентът. Трябва да се достави и още оръжие.

- Беларус струпва сили по границата с Украйна, предаде БТА, цитирайки ДПА.

"Беларуските въоръжени сили извършват усилено разузнаване и са разположили допълнителни сили в района на границата", се казва в ежедневната сводка на украинския генерален щаб. Според съобщението заплахата от ракетни и въздушни нападения срещу Украйна от беларуска територия остава.

- Осъден на доживотен затвор е първият обвинен във военни престъпления в Украйна руски войник Вадим Шишимарин.

