"Украински военни плашат майка с дете": Как бе развенчана фалшива пропаганда от фронта? (ВИДЕО)

Клипът е публикуван в няколко официални държавни канали в Twitter на Министерството на външните работи на Русия с коментар "Веднъж нацист, винаги нацист", откъдето обаче вече е изтрито, както и от дипломатически представителства по света, предава Булевард България. Разпространява се и през верига от Telegram-канали на руски военни кореспонденти, споделят го и хора с проруски възгледи, като твърдят, че така действат украинските "нацисти".

Оказва се обаче, че това видео е фалшиво и е инсценировка, заснета в контролирана от Русия територия, на 30 километра от вражеската линия. Разкритието за това е на платформата GeoConfirmed, която е създадена още в първия ден на войната в Украйна с цел да проверява с точност къде са заснети хилядите снимки и клипове, които се появяват в социалните мрежи по време на конфликта. Групата прави анализите си с помощта на доброволци и публични ресурси, по които може да се разпознае местоположението на записа.

GeoConfirmed UKR.



"2 Ukrainians stopped a car and fires a gun to scare a women and child."



❌This is not Ukrainian military❌

This video is made 30 km's behind the frontline.



Russian disinformation, but geolocation by @PStyle0ne1 is on point and GeoConfirmed.



🧵👇



1/13 pic.twitter.com/gewMd6gImq