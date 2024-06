Украйна подпали руска военна колона на руска територия (ВИДЕО)

Става въпрос за атака срещу колона от руски военни превозни средства в Курска област, в района на град Суджа, на около 2 километра северно от границата с Украйна. Курска област се следи с особено внимание, защото от около половин месец насам има данни за струпване на сили от руското военно командване - вероятно за операции в украинските области Суми и Чернигов.

Руски военни телеграм канали и украински източници съобщиха, че атакуваната колона е била от 18 превозни средства. На видеокадрите се вижда, че изглежда за атаката са използвани дронове, а не по-сложни оръжейни системи и то западни: Новини от фронта в Украйна: Военна картина на светлини и сенки (ВИДЕО)

Video of the event. Ukrainian FPV's hit the front of the column. Those that fled and tried to hide, were caught afterwards. https://t.co/VzsLxmZuIO pic.twitter.com/oj1XRyarVb