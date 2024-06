Оръжието на САЩ вече действа в Русия: HIMARS порази ПВО край Белгород (ВИДЕО)

Твърди се, че ударът е бил нанесен на 1-2 юни с помощта на ракетната система HIMARS, с която Украйна разполага благодарение на САЩ.

Вероятно става дума за нападението срещу Корочанския район на Белгородска област на 2 юни, пише независимият руски Телеграм канал ASTRA. Тогава беше атакуван обект на руското Министерство на отбраната, а няколко единици военна техника изгоряха.

Още при потушаването на пожара боеприпасите се взривяват, което води до жертви и ранени сред ръководителите на администрацията и сред жители на местни села, както и на трима военнослужещи от Министерството на отбраната на Русия.

Western weapons in effect. Components of a S-300/400 air defense complex, destroyed in the Bilhorod region. Reportedly happened yesterday, with the help of HIMARS. pic.twitter.com/s0ziwJ1tpB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2024

Скъпа ПВО система

Според Антон Геращенко - бивш съветник на вътрешния министър на Украйна - С-300 струват до 2 милиона долара, а цената на С-400 е 1 милиард долара.

A video appeared online that reportedly shows the result of a HIMARS strike on a S-300/S-400 complex in Belgorod region of Russia.



I've added a picture in the end of the video. I think it adds a little something. pic.twitter.com/VrCTITiIAH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 3, 2024

Всичко това се случва на фона на руската офанзива в Харковска област на Украйна - от другия край на границата е точно Белгородска област.

Още: Страх разтресе Z-каналите: "Украйна започна ново контранастъпление - и то към Белгород"

Наскоро САЩ официално разрешиха на украинската армия да използва американско оръжие по цели на руска територия, като условието беше това да се случва именно в Харковското направление. Това автоматично означаваше, че по Белгородска област ще има масиран обстрел, понеже до момента руснаците настъпваха към Вовчанск (Волчанск - на руски език) и Липци, но без украинците да могат да отвръщат на огъня отвъд границата.

Още: САЩ разрешиха да атакуваме Русия с тяхно оръжие, но с условие: Говорител на Зеленски

81 руски авиобомби паднаха в Белгородска област за 100 дни

Освен това вече има статистика, че за последните 100 дни руснаците са изпуснали цели 81 въздушни бомби по Белгородска област. Въпреки тяхната небрежност и призивите на белгородчани за евакуация- съвсем наскоро Белгород бе определен за най-безопасния град в Русия: След 75 изтървани руски бомби: Белгород е победител в конкурса за най-безопасен град в Русия (ВИДЕО).

Bilhorod. Since days, this is almost a daily sound in the border city in Russia. pic.twitter.com/ShQCOZrlv1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2024

През последните 3 дни руснаците са хвърлили още три авиобомби. На 31 май FAB-250 е открита в поле в градския район на Шебекино - предградие на Белгород. На 1 юни FAB-500 е намерена в близост до жилищна сграда на улица „Совхозна“ в Шебекино. Същия ден още една FAB-250 е открита в поле край града. И в трите случая никой не е пострадал, пише ASTRA.