Вече има данни, че украинците си връщат окупирани досега селища в Херсон

„Операцията започна през нощта с масивен обстрел по руските позиции и в тила. Основната посока на атаката беше към Правдине. Ударихме пехотата им от ДНР (Донецка народна република) и ЛНР (Луганска народна република) и те избягаха. Руският десант избяга след тях", казва източникът пред американското издание. "Вече сме освободили четири села. Първата им отбранителна линия е пробита на три места", добавя той.

⚡️Armed forces recaptured 4 villages in the Kherson region, - CNN.



Two villages near Kherson and two near Vysokopillia came under our control. According to the military, the defenders' operation began at night with massive shelling of Russian positions and their rear pic.twitter.com/Wllbynq5wg