Руските окупатори формират детски отряди в Мариупол, в интернет ги сравниха с Хитлерюгенд (ВИДЕО)

По думите му окупационните власти събират деца и юноши, които маршируват по улиците и пеят съветски песни. На публикуваното от него видео облечени в униформи те изпълняват известната "Катюша", създадена през 1938 г. и превърнала се във военен марш по време на Втората световна война.

"Едно нещо е хубаво - само деца на колаборационисти са в това облекло", пише още Андрюшченко.

В социалните мрежи нарекоха тези детски отряди "Путлер югенд" по примера на младежката организация на Националносоциалистическата германска работническа партия "Хитлерюгенд", просъществувала в Германия до 1945 г.

Occupation authorities form pro-#Russian units of children in #Mariupol, reports Piotr Andriushchenko, advisor to the city's mayor.



According to him, the occupation authorities are gathering children and teenagers that march through the streets and sing #Soviet songs. pic.twitter.com/qN2z5SVwBF