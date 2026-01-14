Войната в Украйна:

В Кипър започва дебат за споразумението с Меркосур

14 януари 2026, 06:08 часа 292 прочитания 0 коментара
В дебат днес в кипърския парламент трима министри ще обясняват положителния вот, който страната даде на търговското споразумение с държавите от Меркосур, предаде БНР. В защитения списък към него не е включено известното сирене халуми, най-големият по износ селскостопански продукт на Кипър, алармираха производители. Още: Страните от ЕС дадоха зелена светлина на спорното споразумение с Меркосур

Трима министри ще отговарят

Снимка: Getty images

Още: На прага на унищожението: Българските фермери ще протестират в Страсбург срещу Меркосур

Трима министри - на земеделието, на търговията и на здравеопазването, ще се явят в парламентарната комисия по земеделие, за да разяснят позициите на правителството по новото споразумение, в отговор на силните реакции срещу него.

В остри изявления преди дебата днес агроорганизации в Кипър нарекоха споразумението с Меркосур „катастрофално“.

Те предупредиха за големи рискове за селскостопанския сектор, фермерите и потребителите. Депутати заявиха, че правителството не е защитило интересите на страната.

За "удар" срещу Кипър бе обявено отсъствието на водещия износен селскостопански продукт - традиционното сирене халуми, от списъка на 350 европейски стоки, за които важат предпазни клаузи за имитации в страните от Меркосур.

Кипърското сирене е със защитено наименование за произход в ЕС.

То не е включено, защото специалната му еврорегистрация е след съставянето на списъка, но споразумението предвижда възможност за неговото преразглеждане, уточни земеделското министерство.

Още: Ползи и щети от споразумението ЕС–Меркосур: Мнението на бивш земеделски министър

