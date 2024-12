В Москва регистрират ударно и насила наборници, най-ефективното руско оръжие замлъкна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредна серия от съобщения в групи в Телеграм за засилване на "преброяването" на годни за военна служба жители в Москва. И отново става въпрос за милиционерски хайки, при които задържани мъже се отвеждат в сборния пункт за наборници от Москва на ул. "Угрешская", твърди руският правозащитен проект "Призьiв к совести".

Според информацията на проекта, руските власти не подбират – в пункта биват събирани дори такива, регистрирали се във военни окръжия, както и такива, които обжалват пред съда, че властите ги броят за годни за военна служба. Вече има съвети да не се ползва метрото в Москва от мъжете, защото там е една от точките, където милицията прави рейдове. В руското пространство в Телеграм се появи и твърдение, че "обходът" на руската милиция по нощни клубове в руската столица не е заради ЛГБТ, а за да бъдат държани на отчет и прибирани хора с присъди, които да бъдат "засилвани" в руската армия: Руската милиция тараши и унижава: Една година ЛГБТ е "екстремистко движение" в Русия (ВИДЕО)

Няколко примера със сигнали и възмущение от действията за насилствен отчет на наборници: Пушечно месо за Путин: В Москва подгониха наборниците за войната в Украйна (ВИДЕО)

"The largest raids we’ve ever seen": Massive crackdowns on conscripts in Moscow, reports Russian media. Men are being detained and sent to draft centers, while SMS threats warn of travel bans for those trying to leave the country. pic.twitter.com/Okqp7SliK5