Версиите за смъртта на Дария Дугина: Замесени ли са руските тайни служби?

Така главният редактор на канала RT, на агенциите Sputnik и "Россия Сегодня" Маргарита Симонян призова Кремъл да удари „центровете за вземане на решения“ (визирайки военното командване на Украйна). В поредица от постове в Telegram тя поиска и "всички, които сега се подиграват със смъртта на Даша, упражняват се в сарказъм и "тролене", всички тези блогъри и активисти, да бъдат арестувани".

Лидерът на сепаратистката Донецка република Денис Пушилин също коментира инцидента, убеден, че основната цел е бил самият Дугин. "Подли злодеи! Терористите на украинския режим, опитвайки се да елиминират Александър Дугин, взривиха дъщеря му", гласи неговият пост в Telegram.

Депутатът от Държавната дума и член на проправителствената партия "Единна Русия" Александър Хинштейн в същата социална мрежа обяви, че „разкриването на това престъпление трябва да бъде въпрос на чест за руската правоохранителна система“.

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова на свой ред заяви, че "ако версията за украинската следа в убийството на Дария Дугина бъде потвърдена от компетентните органи, тогава трябва да говорим за политика на държавен тероризъм от страна на Киев“.

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Руската федерация бързо излезе с твърдение, че убийството на Дария Дугина е извършено от украинска гражданка по нареждане на специалните служби на Украйна.

Украйна категорично отрече да е замесена. Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна, увери в ефира на национален телемаратон, че Киев няма нищо общо със смъртта на Дугина. "Подчертавам, че Украйна, няма нищо общо с това, защото ние не сме престъпна държава, каквато е Руската федерация. Още по-малко сме терористична държава“, каза той и добави, че убийството на дъщерята на Дугин е доказателство на борба за власт и влияние на различни групировки в Руската федерация.

По-късно той заяви в Twitter: "Руската пропаганда отново създава измислени светове: този път украинка и нейното 12-годишно дете "бяха назначени" за виновни за взрива на колата на пропагандистката Дугина. Изненадващо, че на мястото не откриха и "естонска виза" (визирайки твърдението на руските служби, че заподозряната се е укрила в Естония - бел.ред.). Усойниците от руските специални служби започнаха вътрешновидова война".

