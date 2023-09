Втори кораб със зърно е напуснал украинското пристанище Черноморск

Това се случва въпреки руската заплаха. Корабът плава по временния коридор, отворен от украинските военни.

Корабите за насипни товари "Резилиънт Африка" и "Ароят" пристигнаха в Украйна миналата събота и трябваше да отплават след натоварването им общо с почти 20 000 тона пшеница, предназначена за Африка и Азия. ОЩЕ: Словакия и Украйна се споразумяха лицензи да заменят забраната за украинското зърно

Първият товарен кораб "Резилиънт Африка" отпътува от пристанището на Черноморск в Украйна във вторник с 3 000 тона пшеница на борда и достигна благополучно Босфора на 21 септември. ОЩЕ: Турция: Два кораба с продоволствия са напуснали пристанището Черноморск

Oleksandr Kubrakov, Deputy Prime Minister for Restoration of Ukraine and Minister for Communities, Territories and Infrastructure Development confirmed that the Palau-flagged bulk carrier Aroyat left Chornomorsk port in Ukraine. The ship will deliver 17,600 tons of Ukrainian… pic.twitter.com/3SdaXwhvqI