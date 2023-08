Взрив прати в болница шефовете на окупационната полиция в Енергодар (ВИДЕО)

В резултат на експлозията са хоспитализирани началникът на градския отдел полковник Павел Чесанов от МВР на Русия, неговият заместник по оперативната работа и началникът на следствения отдел. ОЩЕ: Армия от украински дронове: Общо 270 отиват на фронта (ВИДЕО)

Окупаторите се евакуират с военни хеликоптери на територията на Русия. Самата сграда, която е използвана като спално помещение на руските сили на реда, е значително разрушена от 3 до 5 етаж, пише още NEXTA.

