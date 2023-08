"Няма значими щети": ВИДЕО и СНИМКИ след поредната атака с дрон в Москва

Дали обаче е точно така - вече има видеа и снимки от мястото на събитието. Ударът отново стана в Москва сити, този път в Експо центъра на бизнес центъра на руската столица. Покривът на една от сградите е повреден - според прокремълския телеграм канал Shot ударът е попаднал в павилион 8 на Експо центъра. Експо центърът е голям набор от изложбени павилиони и многофункционални зали, на по-малко от 5 километра от Кремъл.

The roof of an Expocenter is partially damaged. Wreckage and the area where the drone hit the building can be seen.



At the entrance, there is already a huge queue of employees waiting to be let in to work. pic.twitter.com/HvABTZ2a5m