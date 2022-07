За пръв път от началото на войната в Украйна: Русия не казва да е превзела нови територии

Същата е оценката и на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – за пръв път от 133 дни война, няма нито едно твърдение от руска страна за завзета нова от руснаците украинска територия. Институтът на войната цитира съобщение в Телеграм канала на руското военно министерство като доказателство. Напълно възможно е това да се дължи на руския президент Владимир Путин, който „препоръча” на главнокомандващите на руската армия да даде почивка на завзелите Северодонецк и Лисичанск части, но е напълно възможно и просто руската армия да е изчерпила наличния си потенциал. Точно затова говореше Игор Стрелков преди два дни – че руската армия е сбъркала с напъна за Лисичанск, ПОДРОБНОСТИ ТУК! А Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския кабинет Володимир Зеленски, коментира, че 60% от потенциала на руската армия в Украйна е бил съсредоточен за завземането на Лисичанск и това е повлияло негативно.

По отношение на Славянск и Краматорск основната линия на битки е магистрала Е40, като руски сили има на около 16 километра от Славянск. А руснаците продължават да "евакуират" хора от Донбас – 24 000 души само за ден, които са прехвърлени в Руската федерация. Подозренията, че Кремъл изселва коренни жители на областта за да ги замества с "верни руснаци" отдавна са силни.

В Харковска област положението си остава същото – руснаците предимно бранят своите позиции и върви артилерийски обстрел в няколко точки. Има информация и, че руските военни минират пътища.

В Херсонска област руските сили са опитали атака срещу украински позиции към Лозове, но безуспешно. На границата между Херсон и Николаев има засилена артилерийска битка между руската и украинската армия, а украинците продължават да се подготвят за решителна контраофанзива към Херсон. На 5 юли, до гарата в Херсон е поразено руско оръжейно депо, за което съобщи във Фейсбук областният управител на Херсон Серхий Клан. Това е 11-ти поразен руски оръжеен склад за седмица съгласно украинските данни. А украинското партизанско движение в Херсонска област отправи поредно послание за руските окупатори.

