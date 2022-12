Заради кутия за пица: Арестуваха британски кикбоксьор за трафик на хора

Обвинени са за търговия с хора. Полицията успява да ги открие по видео, пуснато от Андрю в социалните мрежи.

По рано тази седмица Андрю Тейт отправи послание на климатичната активистка Грета Тунберг.

Той се хвали със своята колекция от 33 коли и се обръща към шведката: "Моля, прати ми имейл, за да ти дам пълен списък на колите си и съответните огромни емисии, които произвеждат", написа Тейт.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg