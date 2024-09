Зеленски обяви част от намеренията на Украйна за Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Нямаме нужда от руски земи. Основната цел на операция "Курск" е да възстановим нашата териториална цялост. Пленяваме руски войници, за да ги разменяме за украински военнопленници – същото е и с териториите". Това заяви в интервю за NBC украинският президент Володимир Зеленски.

В интервюто Зеленски уточни, че засега украинската армия ще укрепва завладяното в Курска област и не влезе в подробности дали има план за разширяване на контролираната от Украйна руска територия, нито какви са допълнителните цели. Но украинският президент посочи, че украинската операция в Курска област е част от плана за победа на Украйна във войната с Русия.

Zelensky says they will hold the lands in Kursk for now, but didn't quite comment on whether there are plans to capture more. pic.twitter.com/8rtx872sbA — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 3, 2024

Друг важен аспект от интервюто – по думите на Зеленски, руското военно командване вече е отклонило 60 000 войници за защита на Курска област. На 27 август главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски заяви, че руското военно командване е пренасочило 30 000 руски войници от други направления в защита на Курска област. Вече имаше много сигнали и от кои точно бригади и дори полкове има пренасочване на части към Курска област – главно от руски части в Запорожка и Харковска област, а по данни на една от биещите се при Часов Яр украински бригади артилерийското превъзходство на руснаците там е само 2:1: Първи знак: Операция "Курск" влияе на Покровск, игра на военен шах от ВСУ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Рано е да се коментират ефектите в по-дългосрочен план от операция "Курск" - те са все още неясни, коментира и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). В дневния си анализ ISW посочва, че най-вероятно операцията все още не е променила стратегическите цели на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, въпреки че на оперативно ниво влияе на руската армия. Путин залага на бавно поглъщане на Украйна, с тактика тип "пушечно месо" заради по-големите ресурси в хора и количество военна техника, с които Русия разполага – ISW отдавна повтаря това на база думи на самия Путин. Дори след като Путин си отиде в бъдеще по един или друг начин, едва ли ще дойде някой на неговото място, който ще е готов на справедливо решение като изход от войната – защото Кремъл посвети много години в подготовка и на идеологическо ниво дори налага концепцията, че Украйна като суверенна държава и украинците като нация не съществуват.

Важен аспект за бъдещия изход от войната е постоянната и навременна западна военна помощ за Украйна – в този аспект Reuters съобщи, че в следващия американски военен пакет за Украйна вероятно ще бъдат включени ракетите JASSM. Тези ракети се използват от изтребители – т.е. F-16. Стандартният им обсег е 370 километра, но уголеменият е 1000 километра и не е ясно кой вариант ще отиде за Украйна. Точно от тези ракети се притесняваше руската пропагандистка и известна тв водеща Олга Скабеева: "Киевският демон набира смелост": Минорно настроение по руската телевизия (ВИДЕО)

Курска област

"Приятели, не искате да спечелите войната. Отвратително е, че не продавате (дори) вода на руските войници, защото се страхувате, че ако те дойдат при вас, ще има украински обстрел. Курска област, Белгородска област – осъзнайте се. Не пречете да си набавяме храна, длъжни сте да приютявате (руските войници) в домовете си – да ги напоите, да ги нахраните, да ги стоплите. Вместо това действате отвратително – като проститутки" - това е част от знаково видео на руски войник, което показва, че колкото и Путин да отрича ефектите на украинската операция в Курск, те се трупат:

Russian serviceman harshly criticises residents of Kursk and Belgorod, accusing them not only of failing to support the military but also of exploiting them by raising prices on food and housing at every opportunity. pic.twitter.com/qltyU1qDvc — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 3, 2024

Що се отнася до военните действия в Курска област, фронтът там постепенно се стабилизира. Според украинския военен експерт Олексий Хетман, руската армия подсилва и укрепва своите позиции, което затруднява украинското настъпление. Той счита, че остават още 2-3 седмици, в които ВСУ могат да напреднат още, предаде РБК. И руските военно-пропагандни канали не отчитат големи промени – предимно боеве в Суджанска и Кореневска община.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

За втори път от началото на пълномащабната война в Украйна официално са отчетени над 200 бойни сблъсъка по целия фронт – 207 за денонощието на 3 септември. Това е второто най-високо число досега: Недоволство и от Зеленски, и от Путин: 215 руски атаки за ден в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Освен това, Русия е успяла да изсипе 123 умни авиационни бомби (КАБ) по цели в Украйна, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

В съзвучие с прогнози на украински военни експерти като о.з. полковник Константин Машовец, че руското военно командване скоро ще съсредоточи усилията на руската армия в избрани направления, най-много руски пехотни атаки има в Покровското, Кураховското (заедно с Времеевското) и Лиманското направление. В Покровското са 61, в Кураховското – 50, а като добавим и Времеевското стават 60, докато в Лиманското са 32 – като се добави и съседното на север Купянско направление стават 41. В Торецкото направление също е горещо – 15 руски пехотни атаки, като се потвърждава руска информация за руски напредък в село Дружба, геолокализирани видеокадри има в дневния обзор на ISW.

На този фон обаче известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише как не било вярно, че руската армия е успяла да се подсигури още повече за атака към Селидово (Покровско-Кураховско направление) и че е овладяло малкото селце Невелско. Там има украински позиции още от времето, когато ВСУ бранеше първата линия от села след падането на Авдеевка. Още на 22 август Константин Машовец обясни каква е ситуацията от гледна точка на стратегия и тактика за Покровск и Селидово: Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian APC fires on Russian infantry positions on the Pokrovsk direction pic.twitter.com/8X0iWbYWpU — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024

Иначе в Покровското направление както се и очакваше руската армия овладя Новогродовка – това се потвърждава и от украински източници, има интервю в УНИАН:

Destruction of the Russian column in the Pokrovsk direction by the 21st separate battalion of the Special Forces. pic.twitter.com/ktnmjFBXM1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2024

За Кураховското направление "Рибар" признава и, че не било вярно, че руската армия атакува Угледар извън бомбардировки и артилерийски обстрели – там руснаците опитват да атакуват както от изток, така и от юг, откъм Времеевското направление: Не Покровск, друг е руският военен приоритет номер 1 сега: Оценки (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian paratroopers from the 46th Brigade destroyed seven Russian vehicles after they launched a multi-directional assault with ten armored vehicles. The attack was repelled with the use of mines, small arms, drones, artillery, and mortars. pic.twitter.com/2YdQSZx1qM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2024

Същевременно Константин Машовец обръща внимание на струпването на сили в Беларус и отчита, че там има най-много 13 батальона/дивизиона, готови за действия т.е. твърде малко за атака с цел окупация - възможно е да има само диверсионни операции, смята той.

