Първи знак: Операция "Курск" влияе на Покровск, игра на военен шах от ВСУ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Операция "Курск" изглежда започва да дава известни резултати, макар и засега малки, що се отнася до руската офанзива в Покровското направление.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) посочва твърдения на руски източници, че поне една рота от 15-та мотострелкова бригада на Втора руска комбинирана армия вече е пренасочена от Покровското направление към Курска област. Има твърдения и на руски военно-пропагандни канали, че още части от 15-та бригада са пренасочени към Курска област, както и части от Първа мотострелкова бригада "Славик" на Първи корпус на милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република) - "Славик" се бие в Покровското и Торецкото направление.

Най-вероятно става въпрос за резерви – това е малко количество и още не е ясно дали ще има прехвърляне на още руски части към Курск, коментира ISW. Този коментар е в съзвучие с коментари и на обикновени украински военни – например в канала в Телеграм на Станислав Осман, който служи в батальона "Айдар", се появи кратко заключение – тактиката да се нанасят възможно най-много загуби на руската армия в Покровск вместо да се строят и подсилват солидни отбранителни линии не проработи, защото руските резерви са много по-големи, отколкото хвърлените в битката за Бахмут. Но все повече украински източници твърдят, че в Покровското направление идват украински подкрепления – например бригадата „Кара-Даг“, която досега беше разположена в Запорожка област, с поглед към Мелитопол. В сутрешната сводка на украинския генщаб специално за Покровското направление са отчетени 52 отбити руски пехотни атаки – макар това направление да си остава най-горещото, вече се наблюдава тенденция на лек спад на интензивността през последните 3-4 дни.

Украйна предислоцира части

Пред беларуската опозиционна телевизия NEXTA бившият офицер от СБУ (Службата за безопасност на Украйна) Иван Ступак коментира, че има размествания и маневри на украински части и то цели бригади по фронта. Каква е крайната цел не може да се каже, но Ступак вярва, че това е по-голям план от страна на украинския генщаб. Военният експерт се съгласи, че операция "Курск" е "глътнала" сериозни ресурси на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и че така Покровското направление е останало на второ място като приоритет – но с уточнението, че само в украинския генщаб са наясно с целия план на водене на войната.

Tactical maneuver or diversionary move: Why are Ukrainian brigades being secretly moved to new fronts?



Information is emerging that the Ukrainian military continues to move brigades between different sections of the front. According to military analyst and former SBU officer… pic.twitter.com/j32AgvLolH — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2024

В официалния телеграм канал на украинските спецчасти "Extreme tourism company" има по-голям коментар за операция "Курск" и уточнения – ясно е, че това е операция с цел придобиване на козове при бъдещи преговори (военнопленници и територия). Но не само – това е операция, която трябва да създаде социално напрежение в руското общество и да покаже, че Русия не е непобедима. Цел е и изтегляне на руски резерви от по-горещи направления в Украйна към Курск, както и контрол на газовия поток от Русия за Европа (в овладения от украинците град Суджа се намира разпределителната станция за руския природен газ, течащ през Украйна към Европа), което е означава и коз срещу държави като Унгария и Словакия, постоянно спъващи европейската помощ за Украйна: Словакия и Унгария са отказали да подкрепят ударите на Украйна по Русия със западни оръжия

"Дали операция "Курск" беше необходима? Трудно е да се каже ясно, но поне засега изглежда да. Най-важна си остава западната помощ с оръжие и боеприпаси, защото без оръжие броят на войниците няма значение", гласи заключението.

В същия дух се изказа и известният украински анализатор Олександър Коваленко, чиято теза се заключва в следното: Хвърлянето на допълнителни сили в Покровското направление означава само забавяне на руснаците. Никой не е спечелил война само в защита – нужно е и да се атакуват слабостите на врага.

Курска област: Трън в петата на Путин

Мое мнение, но смятам, че до края на войната няма да можем да отблъснем украинците от Курска област. Това директно заяви един от известните руски военни блогъри и пропагандисти Владимир Романов. Накратко тезата на Романов е, че ВСУ вече са на такива позиции, от които много трудно и с много ресурси може да бъдат отблъснати. Романов дава пример с магистралата Рилск – Курск през Лгов и как украинците имат контрол на движението по нея, защото е в обсега на дроновете им. "Удрят по всякакви цели", предупреди блогърът – т.е. риск за всякаква логистика и снабдяване. "Имат огромно количество FPV дронове, повече отколкото при лятната си контраофанзива (в Запорожка област) през 2023 година", добавя Романов: Руски тревоги: Украйна тръгва напред там, откъдето изтегляме войници за Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russian war correspondent Romanov, discussing the situation in the Kursk region, believes that the Ukrainian Armed Forces are unlikely to be expelled from this area before the war ends.



He highlights the significant presence of Ukrainian FPV drones, noting that their numbers… pic.twitter.com/UPcV3H4fpm — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 31, 2024

Крещящ пример за правотата му – видеокадри от специализирано звено за работа с дронове на украинската армия, показващи руски войници без бронежилетки и екипировка, които стават много лесна цел на украинските дронове. С други думи – руската армия в Курска област дотук няма необходимите ресурси да се справи с украинската:

Russian soldiers with no body armour or gear running and getting hit in the Kursk direction. Khorne group, who posted this footage, said Russians are sending all kinds of unequipped tramps to bolster the defences, indicating issues with reserves.https://t.co/aEuEhMNnIn pic.twitter.com/jkWzHGktAY — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 31, 2024

(КАРТА) Макар ISW да посочва, че няма потвърден с геолокализирани видеокадри нов украински напредък в Курска област, всъщност има данни, че ВСУ са овладели село Камишевка. Защо това е важно – на посочената в началото на абзаца карта се вижда, че това означава, че ВСУ почти са достигнали магистралата Суджа – Лгов и създават опасност за руските части в Погребки, Маревка, Орловка, Стара и Нова Сорочина да бъдат обкръжени.

Междувременно, в Глушковски район на Курска област, където руските части са приклещени заради разрушенията на постоянни и понтонни мостове по река Сейм, е имало успешен украински удар срещу руски конвой, опитал да премине през понтонно съоръжение. Има сателитни снимки, показващи опит на руснаците да изградят пети понтонен мост, за да може да бъде осигурено поне някакво снабдяване на руската армия в района, както и поредна украинска атака с дронове в Курчатов (там е Курската АЕЦ) и град Курск. Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар" отчита като цяло украински атаки към Коренево и на север от Суджа, но с акцент, че няма украински напредък:

Kursk and border operations - Day #26 - A Russian convoy destroyed



An overview of the events in Ukraine’s border operations are combined in this thread.



—



A Russian convoy and a crossing over the Seym River in the Kursk region were destroyed. This reportedly took place near… pic.twitter.com/zsDo9kD2nH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2024

Explosions in Kurchatov and Kursk. pic.twitter.com/kd3vHws7qo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2024

Украинските удари в Курска област не спират и на други места – пример и със сринат полицейски участък в Болшое Солдатско:

The aftermath of a Ukrainian strike on a police station in Bolshoye Soldatskoye, located in the Kursk region. pic.twitter.com/GcgDgz6m9r — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

31 август се оказа вторият най-горещ ден досега във войната – 199 бойни сблъсъка във всички направления на фронта в Украйна (без Курска област) т.е. 16 повече съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещо остава Покровското направление, следвано от Кураховското – 30 руски пехотни атаки, като 13 от тях са били при Григоровка, явно с поглед директно към Курахово. В Купянското направление е имало 24 руски пехотни атаки, в Краматорското (Часов Яр) – 20, в Лиманското – 18, а в в Торецкото – 14.

(КАРТА) Според украински данни, руската армия вече е опитала да атакува директно Селидово и Мирноград, но е била спряна – има видеокадри от руска атака с 16 бронирани превозни средства, при която са унищожени 12 и са убити 93 руски войници по украински данни. Руснаците обаче са превзели Галициновка и Долниковка, източно от Украинск – това е населеното място, което е югоизточно предградие на Селидово. За руския напредък при Галициновка съобщава Deep State, докато "Рибар" твърди, че руснаците вече са атакували от североизток и са при улица „Гогол“, отвъд която започва жилищната част на Селидово:

Today, the 59th Brigade engaged in an incredibly fierce battle with Russian forces attempting to advance on Pokrovsk. The Ukrainian troops faced an assault of 16 heavy armored vehicles and several waves of infantry attacks. Despite the odds, the brigade managed to destroy 12… pic.twitter.com/iuVstK6Znn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2024

В атаката към Селидово, освен през Украинск руснаците се стремят да пробият и през Михайловка, която е североизточно предградие на града, посочва украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. "Доколкото разбрах, противниковото командване възнамерява да принуди ВСУ да се изтеглят към рубежа Украинск-Горняк, тоест да прехвърлят своите части от цялата територия източно от река Волча, в участъка между Карловка и Красногоровка", добавя той във връзка с Кураховското направление. И констатира – непосредствената цел на руснаците не е Покровск, а първо е Селидово, с атака от две посоки (две направления – Покровско и Кураховско):

Руснаците ни дават шанс да ги спрем преди да стигнат до Покровск – въпросът е дали нашето военно-политическо ръководство ще се възползва или това ще остане второстепенен приоритет, казва украинският о.з. полковник на фона на видеокадри от елиминация на руски щурмови групи при Константиновка, Кураховско направление и успешно поразена с дрон руска ракетна система "Торнадо" при Новоселовка Перша, Донецка област. "Рибар" отвръща: "Руските войски активно напредват към Курахово, ключовият транспортен център на противника, което представлява заплаха за снабдяването на украинската армия в няколко направления":

Soldiers of the 79th Separate Air Assault Brigade conducted a night operation, detecting and eliminating assault groups of Russians near the village of Kostyantynivka in the Donetsk region. One of them tried to crawl away from the battlefield but was eliminated along with his… pic.twitter.com/EGUvpEcxBf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2024

Novoselovka Pervaya, Donetsk region.



This is the footage of the strike mentioned earlier. Video came from a Russian serviceman and shows the result of the attack by the Ukrainian FPV drone. The EW didn't help. https://t.co/LNA5PhQhrO pic.twitter.com/vxA5yUIrxw — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 31, 2024

Машовец обръща внимание и на Торецкото направление – там вече 41-ва общовойскова руска армия се справя със собствени сили, без допълнителни резерви и това забавя темпа на настъпление. Украинският експерт прогнозира, че заради това скоро руските части, атакуващи Торецк, ще трябва да почнат да го правят във все по-малки сектори, за да може да им стигнат силите. Видеокадри и от Торецк – операция с БТР „Брадли“ по прочистване на руски позиции:

Soldiers from the 425th Battalion "Skala" are conducting a clearance operation in a multi-story building in Toretsk with the support of a Bradley fighting vehicle. pic.twitter.com/35CyIYB0L7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2024

Отделно, украинската армия порази и руски оръжеен склад при Бахмут:

