На Тръмп не му стигат 94 пъти "благодаря" от Зеленски: Иска още (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че утре ще даде актуална информация за сделката с украинските минерали, като същевременно каза, че украинският Володимир Зеленски би трябвало да оценява повече подкрепата на Вашингтон, предадоха световните агенции.

"Просто мисля, че той трябва да бъде по-благодарен", каза Тръмп пред репортерите, докато обясняваше как "някои били против мира" в Украйна.

Уникалното в случая е, че от 24 февурари, 2022 година насам Зеленски 94 пъти публично е благодарил на Съединените щати за оказаната военна и финансово-икономическа помощ. Украинската платформа United24 публикува компилация на всеки път, в който Зеленски благодари - Още: САЩ и Русия координирано атакуват Зеленски, той не трепва: Мир, но истински (ВИДЕО)

🔥 94 ‘thank yous’ and still ‘not enough’? 🔥



As Trump & VP JD Vance push the narrative that Zelensky is “not grateful enough”, journalists fact-checked the claim—and the numbers speak for themselves.



📊 At least 94 public expressions of gratitude from Zelensky to the U.S.… pic.twitter.com/rrNXKGiNhK