Двоен аршин в държавата: В КЗК заплатите хвърчат нагоре с 33%

20 ноември 2025, 07:33 часа 307 прочитания 0 коментара
Двоен аршин в държавата: В КЗК заплатите хвърчат нагоре с 33%

Официално обявеният ръст на заплатите на чиновниците от 5% за бюджетната 2026 г. се оказа надхвърлен в редица структури. За поредна година има двоен и троен аршин при определянето на разходите за персонал, без да е ясно защо се стига до тези големи ножици в заложените средства. Това показва сравнението в перото за персонал по проектобюджет 2026 г. срещу 2025 г. 

За 2026 г. правителството се съгласи на минимален ръст на заплатите на чиновниците заради трудното връзване на бюджета и огромното увеличение на общите разходи за персонал след рязкото вдигане на възнаграждения в отделни сектори като сигурност и висше образование. Липсата на пари обаче не е попречила в отделни разпоредители с бюджет ръстът в разходите за персонал да е много над 5%, пише в. "Сега".

Заплатите скачат с много над 5%

Показателен е примерът с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), където по информация на членa на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански заплатите скачат с 33%. Проверка потвърждава, че общите разходи за персонал наистина се вдигат с този дял. В бюджет 2025 за КЗК бяха заложени 6,7 млн. лв. за заплати, в бюджет 2026 разходите за персонал стигат до 8,94 млн. лв. или ръст от 32.8%. В тази сметка освен заплатите са включени и разходите за осигуровки, както и за обезщетения, но основната част от увеличението се дължи на ръста на възнагражденията. Възможно е за това да има обяснение, но към момента то не е публично.

КЗК не е единствената структура с ръст на разходите за персонал много над 5% за заплати. Голям ръст има в Комисията за противодействие на корупцията - разходите за персонал за 2026 г. са в размер на 22.4 млн. лв. при 14.8 млн. за 2025 - увеличение от 57%. За сравнение в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество няма такова увеличение - там разходите за персонал се вдигат със 7.3%, което отразява 5% увеличение и по-високите плащания за осигуровки. 18.6% е скокът в разходите за персонал на Комисията за енергийно и водно регулиране - това перо се увеличава от 12.8 млн. лв. на 15.2 млн. лв.

По-високо спрямо останалите администрации е увеличението на бюджета за персонал на Комисията за финансов надзор. Там за персонал през 2025 г. са отивали 18.8 млн. лв., през 2026 г. комисията ще разполага с 21.3 млн. лв. или ръст от 13%.

При министерствата по-голям скок от обявения има в Министерство на енергетиката - от 13 на 15.5 млн. лв. или ръст от 18.8%. По-високото увеличение може да се дължи на структурни промени в министерството, което с голямо закъснение се сети да подсилва екипи за управление на проекти с европейско финансиране.

Заплатите в МВР и МО ще скочат с 12% вместо с 5% заради обвързването на нивата им с ръста на средната работна заплата. По-високо увеличение от общото за администрацията има и в системата на образованието.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Заплати държавни заплати Бюджет 2026
