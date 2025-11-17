Любопитно:

Бюджет на послушния избирател: Финансист с прогноза в кои държавни структури заплатите ще скочат

17 ноември 2025, 08:54 часа 424 прочитания 0 коментара
Бюджет на послушния избирател: Финансист с прогноза в кои държавни структури заплатите ще скочат

Това е бюджета на послушния избирател. Обществените средства се разпределят там, където властта има интерес. Не само депутатските заплати растат. Мога да прогнозирам, че в НСИ сега рязко ще скочат заплатите, защото си смениха директора и ще почнат съвсем нови статистики да излизат. Абсолютно кощунство е да се взимат бонуси в Агенцията по инвестиции, при положение, че там нищо не се случва. Нови инвестиции у нас няма, износът на страната пада с близо 5%, а те си взимат бонуси за нулева ефективност. Този коментар направи финансистът Пламен Иванов в ефира на Нова телевизия относно Бюджет 2026.

ОЩЕ: Бюджет 2026 е добър за репресивния апарат: Васил Велев изчисли, че над 4 млн. души ще са излъганите

Той даде пример с частния сектор, където ако си постигнал нещо, получаваш бонус, ако не - оставаш на заплатата си. "Този принцип в държавната администрация липсва. И въобще тази конфронтация между администрацията и бизнеса избуява и не е в полза на никого. Администрацията е функция на бизнеса - тя трябва да обслужва хората, бизнеса, ежедневния ни живот", каза Иванов.

По думите му всичко е "кучето си лае, керванът си върви". Той напомни, че тази година ще завършим с огромен дефицит и догодина няма да е по-различно – дефицит и дългове.

"В момента управляващите са откъснати от хората, откъсват се и от бизнеса, който от своя страна също почва да се дърпа и да губи интерес въобще да се развива", смята финансистът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мария Минчева, която е зам.-председател на Стопанската камара, заяви, че предлагат да се съкратят над 5 000 незаети щатни бройки в държавната администрация. "От 2 млн. наети 800 000 са в София", каза тя. И добави, че не може да "изхвърляме чиновници на улицата, а да се съкратят незаетите бройки". "Защото те стоят, те се и бюджетират и оттам се раздават бонуси. Над 5000 са тези места, на които няма реални хора", коментира тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Държавна администрация Заплати Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес