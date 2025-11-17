Бюджет на послушния избирател: Финансист с прогноза в кои държавни структури заплатите ще скочат

Това е бюджета на послушния избирател. Обществените средства се разпределят там, където властта има интерес. Не само депутатските заплати растат. Мога да прогнозирам, че в НСИ сега рязко ще скочат заплатите, защото си смениха директора и ще почнат съвсем нови статистики да излизат. Абсолютно кощунство е да се взимат бонуси в Агенцията по инвестиции, при положение, че там нищо не се случва. Нови инвестиции у нас няма, износът на страната пада с близо 5%, а те си взимат бонуси за нулева ефективност. Този коментар направи финансистът Пламен Иванов в ефира на Нова телевизия относно Бюджет 2026.

Той даде пример с частния сектор, където ако си постигнал нещо, получаваш бонус, ако не - оставаш на заплатата си. "Този принцип в държавната администрация липсва. И въобще тази конфронтация между администрацията и бизнеса избуява и не е в полза на никого. Администрацията е функция на бизнеса - тя трябва да обслужва хората, бизнеса, ежедневния ни живот", каза Иванов.

По думите му всичко е "кучето си лае, керванът си върви". Той напомни, че тази година ще завършим с огромен дефицит и догодина няма да е по-различно – дефицит и дългове.

"В момента управляващите са откъснати от хората, откъсват се и от бизнеса, който от своя страна също почва да се дърпа и да губи интерес въобще да се развива", смята финансистът.

Мария Минчева, която е зам.-председател на Стопанската камара, заяви, че предлагат да се съкратят над 5 000 незаети щатни бройки в държавната администрация. "От 2 млн. наети 800 000 са в София", каза тя. И добави, че не може да "изхвърляме чиновници на улицата, а да се съкратят незаетите бройки". "Защото те стоят, те се и бюджетират и оттам се раздават бонуси. Над 5000 са тези места, на които няма реални хора", коментира тя.