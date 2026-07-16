Аржентина отново го направи и ще се бори за световната титла! Инфарктен обрат съкруши Англия в жесток трилър

Невероятна драма реши втория финалист на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Отборът на Аржентина ще се бори за трофея за втори пореден път, след като постигна изключително драматичен успех в 1/2-финалите. "Гаучосите" победиха Англия с 2:1 след феноменален обрат в самия край на мача. Действащите шампиони изоставаха с един гол преди 86-а минута, но се добраха до победата в добавеното време. Аржентина ще спори за световната титла с Испания, която срази Франция в другия 1/2-финал.

Аржентина съкруши Англия с обрат в последните минути

Двата тима изиграха спокойни първи минути на двубоя, като "трите лъва" установиха контрол над топката. След четвърт час игра "гаучосите" поеха инициативата и добре преодоляха английската защита, но не се стигна до ситуация пред вратата на Джордан Пикфорд. Срещата продължи без голови положения пред двамата вратари. Междувременно битката беше жестока, като аржентинците не си колебаеха в това да спрат своите съперници с нарушение. В 30-а минута Англия получи възможност да изпълни пряк свободен удар от добра позиция. Деклан Райс прати топката в наказателното поле, но Джон Стоунс не успя да я засече. Моменти по-късно настъпи ново разбъркване в пеналтерията на Аржентина, но Емилиано Мартинес излезе, за да сложи край на английските опити.

В следващия момент Лионел Меси се понесе в атака и преодоля трима играчи в "бяло", преди Елиът Андерсън да го спре на цената на жълт картон. След това дойде първото по-опасно положение в мача, когато Енцо Фернандес стреля силно, но топката прелятя над вратата на Пикфорд. Минути по-късно и Леандро Мартинес си изкара официално предупреждение от съдията. Така първото полувреме приключи без сериозни опасности пред двете врати, но близо 20 нарушения и два жълти картона.

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Медиите на Острова останаха силно разочаровани от съдийството на главния арбитър Исмаил Елфат, като посочиха, че не е отсъдил куп нарушения в полза на "трите лъва", а в края на първата част свири край, въпреки че те трябваше да изпълнят корнер. Второто полувреме започна със ситуация пред вратата на Англия, като два удара на Хулиан Алварес бяха отразени от Пикфорд и Марк Гехи. Последва нов епизод, в който футболистите на Томас Тухел владееха топката, но аржентинският отбор се събираше добре в защита и не оставяше празни пространства. В 50-минута и вторият централен защитник на "албиселесте" Кристиан Ромеро получи жълт картон, след като задържа Джуд Белингам.

Гордън блесна за Англия в точния момент

Минути по-късно Морган Роджърс намери по отличен начин връхлитащия в наказателното поле Антъни Гордън. Крилото центрира отдясно, а новото бижу на Барселона откри резултата за Англия. Аржентина се опита да отговори с пробив на Джулиано Симеоне, но Джед Спенс направи страхотен шпагат, за да спре южноамериканския ас. "Червената лампичка" очевидно светна за отбора на Лионел Скалони след допуснатия гол. "Гаучосите" поеха контрол над топката, принуждавайки англичаните да се приберат в собствената си половина, и започнаха да опитват непрестанни атаки. Междувременно Нико Гонзалес замени Леандро Паредес.

Гредата и Пикфорд опазиха Англия от аржентинската тирада

Аржентинският подем продължи, като в 68-а минута Меси качи топката на главата на Нико Гонзалес, който се беше откъснал от Гехи. Той стреля, но единствено невероятната намеса на Пикфорд го лиши от това да изравни резултата. Последва паузата за хидратация, след която Скалони предприе тройна смяна. Родриго де Пол, Гонсало Монтиел и Николас Отаменди замениха съответно Джулиано Симеоне, Науел Молина и Лисандро Мартинес. Голмайсторът за Англия пък бе заменен от Езри Конса. Минути по-късно Алексис МакАлистър стреля много опасно с глава, но топката се спря в дясната греда. Секунди по-късно отново халфът на Ливърпул опита да изравни, но Пикфорд улови. Последва удар на Нико Гонзалес, който прелетя успоредно на голлинията. Впоследствие се оказа, че той е бил в положение на засада.

Натискът на "гаучосите" даде резултат в 86-а минута

Тухел реши, че е време да подсили защитата си и вкара Нико О'Райли и Дан Бърн на мястото на Деклан Райс и Рийс Джеймс. Смяната на Джеймс бе принудителна. Последва нов опасен удар от далечна дистанция на Енцо Фернандес, но и той бе избит в корнер от Пикфорд. При последвалото центриране английската стена все пак падна. Именно Енцо Фернандес отбеляза изравнителното попадение. В момент, когато изглеждаше, че мачът ще премине към продължения, аржентинците за пореден път обърнаха ситуацията в своя полза в самия край. Влезлият от пейката преди минути Лаутаро Мартинес нанесе съкрушителния удар във вратата на Пикфорд и класира Аржентина на финал.

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