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Аржентина не е само Меси: Съдиите също се представят страхотно

15 юли 2026, 18:34 часа 409 прочитания 0 коментара

"Изключително представяне на съдиите в мачовете на Аржентина". Това заяви Иво Веце в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той започна анализа си за представянето на "гаучосите" с остри думи към Лионел Меси, след което се спря и похвали Аржентина. Но бързо върна изказванията си в типичния за негов хаплив стил и представи статистика за жълтите картони, които "гаучосите" (не) получават.

"Ох, сега трябва да ги хваля"

Въпросът на водещия Стефан Йорданов беше "Как се спира Лео Меси?". Иво Вецев отговори първи: "Когато играе срещу добър отбор. Поне на световни първенства досега така изглежда. Човекът 3 гола, които да не са от дузпа, срещу отбори от топ 20 от ранглистата на ФИФА. Няма да продължава по тоя начин - Меси е фантастичен футболист, дори на тия години, говорили сме си, че явно решението му да играе в САЩ се оказа правилно, защото е изключително свеж. Макар и, знаем, цялата стратегия на Аржентина е основана на това. В момента, в който в който се загуби топката, Меси излиза от играта. Затова остава толкова свеж толкова дълго време.

Но Аржентина... Ох, сега трябва да ги хваля. Аржентина не е само Меси. Изключително силен турнир засега на Мак Алистър, на Енцо Фернандес. Много силно представяне на Лисандро Мартинес, който имаше доста проблеми с травми в Манчестър Юнайтед, но е на страхотно ниво.

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Лионел Меси

"Не трябва да пропускаме факта, че..."

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И най-големият фактор - изключително представяне на съдиите в мачовете на Аржентина. Ромеро все още няма картон. В предното предаване го казах, пак ще го кажа, вероятно и след мача с Англия пак ще го кажа. Че този човек, поради някаква причина, продължава да е без картон. Както и другите футболисти на Аржентина. А не трябва да пропускаме факта, че аржентинците получават картон за всеки 20 нарушения. А англичаните, например, за всеки 6.5 нарушения получават картон". Още по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Лионел Меси Англия отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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