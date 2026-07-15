Над Испания е само Левски! Френското менте и нищо не може да спре Меси | Точно попадение

Испания ще бъде новият световен шампион по футбол! Това мнение обедини всички в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Доминантното представяне на "Ла Фурия Роха" в полуфинала срещу Франция тотално обезличи атомната атака на "петлите", а в епизода се пошегуваха, че само Левски на Хулио Веласкес е над този отбор на Луис де ла Фуенте, особено след разгромния успех над Борац с 4:0 в Шампионска лига.

Испания абонира Франция и им изнесе футболна лекция

Франция се превърна в абонат на Испания след три поредни загуби на полуфинали - на Евро 2024, Лига на нациите 2025 и Мондиал 2026. Луис де ла Фуенте записа 13 победи и 1 равенство в първите си 14 мача - рекорд за най-силен старт начело на европейски национален отбор. А голямата въпросителна след отпадането на "петлите" е дали Дидие Дешан не се оказа "менте" като селекционер. Според спортния журналист Иво Вецев, Дешан е трябвало да постигне много повече успехи предвид невероятно силните поколения на Франция.

Колективът е големият Х фактор за "Ла Фурия Роха"

Впечатляващото при Испания е колективната игра. Не се разчита на индивидуалности. Дори Ламин Ямал не прави особено силно първенство, но пък имаше важна роля да ангажира слабото звено в защитата на "петлите" - Люка Дин. А играчи като Педро Поро, Родри, Дани Олмо и Фабиан Руис показват невероятна висота през целия турнир. Един от най-подценяваните играчи на Испания е Микел Оярсабал, който вече има 5 гола на турнира, с което изравни рекорда за най-много голове от испанец в рамките на едно световно първенство.

Никога Франция не е била толкова безлична в нападение на световно първенство

Никога Франция не е регистрирала по-нисък показател за очаквани голове (хG) в мач от световно първенство - едва 0,3. А Дидие Дешан няма право да поставя под съмнение съдийството, тъй като бе спестен и чист червен картон на Майкъл Олисе през първата част. Франция изигра изключително слаб мач за финал на ерата "Дешан", а надеждите са, че Зинедин Зидан ще ги върне обратно към трофеите, както го правеше успешно начело на Реал Мадрид с три поредни триумфа в Шампионска лига.

Как Англия ще спре Лионел Меси?

В другия полуфинал Англия ще трябва да намери решение как да спре Лионел Меси - нещо, което мнозина треньори са опитвали, но без успех. Томас Тухел успя да спре Ерлинг Холанд, но сега за пръв път ще срещне магията на аржентинския капитан. Важен ще бъде и дуелът в средата на терена, където Джуд Белингам се изправя срещу мощното трио Де Пол, МакАлистър и Енцо. Как Хари Кейн ще преодолее Лисандро Мартинес и компания и кои са фаворитите за индивидуалните награди на Световното - гледайте във видеото: